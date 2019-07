Em direto: o dia do interrogatório a Bruno de Carvalho

10h29: No dia anterior, foram ouvidos quatro arguidos que se consideraram inocentes das acusações de que são alvo por parte da equipa da procuradora Cândida Vilar. Alguns arguidos contam, em conversas entre si, que chegaram às instalações do Campus da Justiça às 6 da manhã.

[Se quiser recuperar tudo o que aconteceu no primeiro dia, leia aqui o especial de terça-feira da Tribuna Expresso]

10h21: Ao início da tarde será a vez de Bruno de Carvalho ser ouvido. Prevê-se sala cheia na assistência, tal como já acontece da parte da manhã. Muitos familiares e amigos dos arguidos vieram ao Campus de Justiça para assistir à sessão liderada pelo juiz de instrução Carlos Delca.

10h20: Bom dia,

Inicia-se o segundo dia da fase de Alcochete. Esta manhã é ouvido Eduardo Nicodemus, elemento da Juventude Leonina e um dos 44 acusados do caso. A sala de audiência no Campus da Justiça está repleta de agentes da PSP, mas o ambiente não está tenso. Os cerca de 20 arguidos encontram-se já todos na sala, ao contrário do que aconteceu na última terça-feira à tarde, quando foram chegando algemados e a conta-gotas.