Arguidos do ataque à Academia do Sporting sabem hoje se vão a julgamento

É hoje que os 44 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting sabem se vão mesmo a julgamento.

A instrução (fase facultativa) foi requerida por vários arguidos, incluindo o antigo presidente do clube, Bruno de Carvalho. Por esta via, ficaremos a saber se o processo segue e em que moldes para julgamento.

A procuradora do MP, Cândida Vilar, mantém a posição de que todos os arguidos devem ser levados a julgamento nos exatos termos da acusação por si elaborada, considerando que se mantém toda a prova.

Tal como refere na acusação, Cândida Vilar considera que Bruno de Carvalho “sabia o que se ia passar na Academia”, razão pela qual pediu ao juiz que mantivesse a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.

O antigo líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes, foi libertado no início de julho, devido a um problema de saúde grave.

Mais de três dezenas de arguidos continuam em prisão preventiva, incluindo Nuno Mendes, conhecido como 'Mustafá', líder da Juve Leo, e que, segundo a procuradora, “foi referido por todos os envolvidos no processo como uma pessoa profundamente violenta”.

Cândida Vilar explicou ainda que a acusação refere que os arguidos “não cometeram o crime de terrorismo” e esclareceu: “os senhores cometeram crimes de ofensas, ameaças e sequestro, que são agravados pelo contexto de terrorismo”.

Por seu turno, os advogados dos arguidos defenderam a nulidade da acusação do MP, alegando existirem ilegalidades na recolha de provas.