Caso de Alcochete. Juiz senta Bruno de Carvalho e todos os arguidos no banco dos réus

O juiz de instrução do Tribunal do Barreiro, Carlos Delca, decidiu levar esta quinta-feira todos os 44 arguidos para julgamento no caso da invasão da Academia do Sporting, em Alcochete. A decisão instrutória mantém todos os termos da acusação do Ministério Público.

Desta forma, o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai mesmo a julgamento, bem como os adeptos da Juventude Leonina que invadiram o centro de estágio do Sporting na tarde de 14 de maio de 2018.

No entanto, as medidas de coação foram aligeiradas para os 29 suspeitos que se encontravam em prisão preventiva. E só Nuno 'Mustafá' Mendes, o líder da Juventude Leonina, continuará detido até ao julgamento. "Porque não se verifica qualquer atenuação das exigências cautelares que presidiram à decisão de aplicação, ao arguido, da medida de coação de prisão preventiva", argumenta o magistrado.

Os restantes detidos serão libertados e ficarão a aguardar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, embora em alguns casos ainda seja necessária luz verde dos serviços prisionais que vão apurar se existem condições em casa dos suspeitos para o uso da tecnologia da pulseira eletrónica. O juiz considerou que ficaram "atenuados os perigos" em relação aos factos ocorridos há pouco mais de um ano em Alcochete. E acrescenta que esta medida de coação "acautelará, de forma adequada e suficiente, os perigos que ainda se verificam, de fuga e de grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas".

Quanto a Bruno de Carvalho, que tinha de se apresentar diariamente numa esquadra, passa agora a fazê-lo quinzenalmente, mantendo-se inalteradas as restantes medidas aplicadas: o Termo de Identidade e Residência e a caução de 70 mil euros.

Em entrevista ao Expresso, Bruno de Carvalho disse que seria “absurdo” se viesse a ser levado a julgamento neste caso e acusou a procuradora Cândida Vilar de ter "uma agenda" ou "um distúrbio" mental.

“Será absurdo se me sentar no banco dos réus. Fui detido de uma forma vergonhosa, foram buscar-me a casa a um domingo, caluniaram-me” Em entrevista ao Expresso, o ex-presidente do Sporting critica o processo do ataque a Alcochete

Segundo a acusação da procuradora, mais do que instigar os 41 adeptos que agrediram e ameaçaram jogadores e técnicos, Bruno de Carvalho terá dado luz verde ao assalto. Mas não há uma escuta, uma mensagem ou uma testemunha direta que corrobore esta versão dos factos.

O juiz já tinha feito um despacho em que reconhecia que os posts de Bruno de Carvalho no Facebook depois de uma derrota com o Atlético de Madrid "potenciaram o clima de animosidade entre adeptos e jogadores" mas considerou que os indícios recolhidos pelo MP não eram suficientemente fortes para por Bruno de Carvalho sob escuta ou em prisão preventiva.

A fase de instrução é uma espécie de pré-julgamento em que as defesas apresentam os seus argumentos e contestam a acusação do Ministério Público. Depois de ouvidas as partes, o juiz de instrução decide se o caso segue, ou não, para julgamento.

No caso específico do ataque a Alcochete, o juiz que dirigiu a fase de inquérito é o mesmo que conduziu a instrução.

Bruno de Carvalho: "Coates e Mathieu fizeram o que os avançados do Atlético não conseguiam" O presidente do Sporting escreveu um post no Facebook no qual criticou a prestação de alguns dos jogadores leoninos. Em causa a derrota em Madrid, diante do Atlético de Madrid, a contar para a Liga Europa

O ataque à Academia de Alcochete ocorreu a 15 de maio de 2018 e provocou ferimentos em funcionários, técnicos e jogadores do Sporting incluindo Jorge Jesus, que abandonou o clube; Bas Dost, Acuña, William Carvalho e Rui Patrício. O ataque foi combinado via Whatsapp por vários elementos da claque Juventude Leonina, incluindo Fernando Mendes, antigo líder do grupo, que se teria desentendido com o jogador Acuña no aeroporto do Funchal depois de uma derrota contra o Marítimo.