Keizer não tem 100% certezas, mas ainda dá para convocar Bruno Fernandes

Enquanto ainda o tem, Marcel Keizer aproveitou para convocar Bruno Fernandes. O capitão do Sporting está na lista para defrontar o Benfica no Estádio do Algarve, no domingo, para a Supertaça de Portugal, enquanto outros, como Gonzalo Plata, ficam de fora para Diaby - que participou muito pouco na pré-época, em parte, devido às férias da Taça das Nações Africanas - integrar a lista.

Os 19 convocados do Sporting para a Supertaça de Portugal:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luis Maximiano e Diogo Sousa.

Defesas: Mathieu, Coates, Neto, Llori, Thierry Correia e Borja.

Médios: Doumbia, Wendel, Eduardo, Bruno Fernandes e Acuña.

Avançados: Bas Dost, Vietto, Luiz Phellype, Raphinha, Diaby e