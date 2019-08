Nani: “Muitas das pessoas que trabalham no Sporting são o problema do Sporting”

Aos 32 anos, Nani abriu o livro sobre a carreira, particularmente sobre o Sporting, clube no qual se formou e do qual continua a ser adepto, confessa, esta sexta-feira, em entrevista ao jornal "A Bola".

"Tem de ser um clube mais fechado. Todos os que estão lá dentro têm de querer a mesma coisa e correr para o mesmo lado. Quando isso acontecer o Sporting voltará a ser campeão", garante o ex-capitão leonino. "Uma das falhas dos últimos anos é que internamente muitas pessoas que trabalham no Sporting são o problema do Sporting", acrescenta.

Nani confessa também que não estava à espera de trocar o Sporting pelo Orlando City, mas "o clube financeiramente estava numa fase difícil e tudo isso acabou por proporcionar" a saída, explica, acrescentando que nunca teve qualquer zanga com Bruno Fernandes, ao contrário do que chegou a ser dito. "Nunca tive qualquer problema com Bruno Fernandes, nenhum", assegura.

Quatro portugueses, um luso-canadiano e muitas caras conhecidas na nova época da MLS A liga norte-americana de futebol arranca este sábado, com o Atlanta United a defender o título, numa prova que conta com portugueses entre as estrelas do campeonato

"Sempre puxei por todos para ultrapassarmos todos juntos a fase difícil e acho que todos aceitavam e davam uma opinião favorável ao que dizia. O único problema de que o Bruno Fernandes por queixar-se de mim é que sempre lhe disse que ele, pela qualidade que tem, tinha de chutar melhor do que estava a chutar em alguns jogos", conta.

Para já, Nani vai continuar nos EUA, mas o internacional português revela que, recentemente, também teve uma proposta... do FC Porto. "Ainda na época passada quando voltei ao Sporting também tinha proposta do FC Porto. O Sérgio Conceição falou comigo várias vezes, queria que fosse para lá, explicou-me como funcionavam as coisas lá, disse que só podia dar X de dinheiro... Pensei assim: 'Se não houvesse proposta do Sporting, se calhar aceitava.' O FC Porto era um bonito clube para jogar, ia competir na Champions", revela.

Relativamente à época 2019/20, Nani acredita que vai começar com um troféu para o Sporting, na Supertaça. "Confio no Sporting. Tenho um feeling. É início de época e tudo pode acontecer. O Sporting tem de ter como referência a última vitória que teve na Taça de Portugal e mostrar que quer ser candidato ao título esta época. Acredito que vai conseguir ganhar".