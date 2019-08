“Estamos todos chateados, ninguém está feliz, ninguém está contente com o resultado mas continuamos unidos”

O guarda-redes brasileiro Renan afirmou hoje que a união do plantel da equipa de futebol do Sporting vai fazer superar a goleada sofrida com o Benfica (5-0), no domingo, em jogo da Supertaça Cândido Oliveira.

“Foi duro, ninguém quer perder da forma como foi. Mas só o trabalho pode superar o que se passou. Estamos todos chateados, ninguém está feliz, ninguém está contente com o resultado, mas somos uma família e continuamos unidos. Juntamente com os adeptos, vamos superar este momento”, afirmou Renan.

O guarda-redes foi o porta-voz da formação ‘leonina’, antes do treino matinal na Academia, em Alcochete, depois de um dia de folga.

O Sporting vai estrear-se na edição 2019/20 da I Liga no domingo, quando visitar o Marítimo, no Funchal, num encontro marcado para as 18:30.