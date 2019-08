Marcel Keizer: "Bruno Fernandes é mentalmente muito forte e está pronto para ajudar"

O Marítimo

"Semana muito dura, mas estamos preparados e motivados para começar a nova época. Sabemos que o Marítimo é uma equipa complicada, vimos dois ou três jogos que fizeram na pré-época e conhecemos o treinador"

Bruno Fernandes

"É um dos melhores jogadores da Liga e mentalmente é muito forte. Acredito que está pronto para ajudar a equipa"

Bruno e Vietto

"Colocá-los juntos é difícil porque a posição 10 é a melhor para os dois. Já experimentámos, às vezes tiveram bons momentos, outros maus"

Supertaça

"No jogo, a pressão não foi a melhor e treinámos isso durante a semana. O Benfica jogou bem, criou-nos dificuldades pela direita e isso foi um problema. Mas estivemos bem nos contra-ataques. Usámos três centrais porque temos bons jogadores nessa posição. Apostei nessa estratégia porque costumamos jogar em 4x3x3, mas no ano passado fizemos alguns bons jogos com três centrais, como frente ao Sp. Braga e contra o Benfica para a Taça. Foi o que nos deu confiança para jogar assim e para nós é bom podermos jogar de duas formas"

Derrota com marcas

"Ficámos desiludidos, mas em três finais ganhámos duas. A pré-época não foi aquilo que queríamos, vários jogadores chegaram mais tarde, mas penso que estaremos preparados para o arranque. No primeiro dia de regresso aos treinos toda a gente estava desiludida, mas depois o foco passou a estar no Marítimo. A confiança e a alegria de jogar futebol voltaram"

Pressão

"Não tenho medo. Tivemos um mau resultado, agora temos de nos preparar para conseguir uma vitória. O Sporting é assim, a pressão está lá"