Dias Ferreira critica Keizer e lamenta distância do Sporting para os rivais: “O fosso já não é para a Europa. O fosso é já em Portugal”

O Sporting começou a época 2019/20 da pior maneira, perdendo a Supertaça para o Benfica (0-5) e empatando na Madeira na estreia na Liga (1-1), e Dias Ferreira decidiu manifestar a sua insatisfação perante o cenário atual, aproveitando para criticar a falta de preocupação da direção do clube, em termos irónicos. "Foi uma entrada em falso, mas – ao que parece – é normal. É aceite com naturalidade. O presidente diz que não está preocupado e eu, eventualmente criticado quando digo que estou, é melhor dizer que estamos tranquilos. Quando o Sporting leva 5-0 no primeiro jogo oficial e faz a pré-época que fez porque é que tenho de ficar preocupado?", questiona, citado pela Rádio Renascença.

O ex-candidato à presidência do Sporting não concorda com a postura da direção de Frederico Varandas e pede maior realismo. "As pessoas continuam a dizer que tem de ser tudo para o mesmo lado. O que é que uma pessoa deve dizer quando a direção e o presidente dizem que não estão preocupados? Mas não estão porquê? Não veem o mesmo que os outros veem? Ainda não perceberam que distância para os nossos rivais é muito grande? E não é uma coisa temporária", opina.

Para Dias Ferreira, nem a Taça de Portugal nem a Taça da Liga servem para mitigar a falta de exigência: "O Sporting pode ganhar as taças, mas dificilmente ganha uma prova de regularidade. Porque não tem equipa para isso. Em quantidade e em qualidade. Não tem quem a dirija para esse efeito. Oxalá me engane".

Segundo o adepto sportinguista, o Sporting não é candidato ao título e esta será uma época de sofrimento. "Não sou daqueles que pensam que o Sporting tem condições para ganhar o campeonato. Na minha opinião, não tem. E também não vi que se fizesse o que quer que fosse para que fosse possível ganhar. De facto, era difícil fazer qualquer coisa para ganhar no imediato, mas mesmo a longo prazo não vejo o que se estará a fazer. O treinador também aceita as coisas como normais. São personalidades parecidas [presidente e treinador]. Assim, a única coisa que posso dizer é que não estou de acordo com isto. De resto, se começo a abrir muito a boca…"



Dias Ferreira diz também que a distância para os rivais Benfica e FC Porto é cada vez maior, o que complica o futuro do clube: "Não vejo nenhum jogo como fácil e não vejo o futuro fácil, por isso é que estou preocupado. E não é preocupado por perder um jogo, empatar ou não ir ganhar o campeonato este ano. É por ver que cada vez a cova é maior. O fosso já não é para a Europa. O fosso é já em Portugal."