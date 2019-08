Keizer elogia Braga de Sá Pinto: Estão muito bem e o crédito vai para o treinador"

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, reiterou hoje a sua vontade de manter o avançado holandês Bas Dost no plantel para esta época, apesar das constantes notícias de uma saída do futebolista do clube de Alvalade.

Na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete para o lançamento do jogo com o Sporting de Braga, da segunda jornada da Liga, o técnico holandês viu o compatriota centrar as maiores atenções e disse que, pela sua vontade, encerrava de imediato a janela do mercado de transferências para acabar com especulações sobre o futuro dos jogadores.

"Bas Dost treinou-se toda a semana, está aqui e vamos ver o que acontece durante estes dias. Não queremos perder os nossos jogadores, mas a janela do mercado está aberta e temos de esperar", afirmou, sublinhando: "Preferia fechar já a janela do mercado. Precisamos de todos os jogadores que temos, mas nem sempre é assim. Temos de esperar para ver."

"Espero um bom jogo da minha equipa"

Depois do empate (1-1) na ronda inaugural da I Liga de futebol, diante do Marítimo, Marcel Keizer vincou a determinação de somar o primeiro triunfo na prova e mostrou-se indiferente a algumas dúvidas sobre a sua própria continuidade, em virtude de não ter vencido ainda um jogo oficial em 2019/20.

"Só penso no jogo de amanhã [domingo] e em vencer. Não penso nos 'ses', o que está na minha mente é sempre positivo, como a ideia de tornar a equipa melhor. Espero um bom jogo da minha equipa", frisou.

Sobre o Sporting de Braga, agora treinado por Ricardo Sá Pinto, o treinador holandês acentuou as diferenças para o conjunto anteriormente orientado por Abel Ferreira, realçando a capacidade de transformação da formação minhota. Paralelamente, negou qualquer "vantagem" física sobre os 'arsenalistas' devido ao encontro do Braga para a pré-eliminatória de acesso à Liga Europa frente ao Brondby, na quinta-feira.

"Têm um novo treinador e um estilo de jogo diferente em relação ao ano passado. Estão muito bem e o crédito vai para o treinador, está a jogar com um sistema diferente e a ter bons resultados, mas também boas exibições, têm muita dinâmica no meio-campo. São uma boa formação e a nossa equipa também é boa, por isso espero um bom jogo", disse.

Com seis golos sofridos e apenas um marcado em dois jogos, Marcel Keizer manifestou a expectativa de conseguir recuperar o equilíbrio da equipa. O treinador holandês assumiu existirem diferenças para a forma de jogar da época transata, mas garantiu que as melhorias vão chegar assim que a equipa elevar o seu equilíbrio.

"Quando vim era uma equipa diferente. Tínhamos alguns problemas com o equilíbrio da equipa. É uma afinação que estamos a fazer, não é que os jogadores não saibam jogar. Alguns jogadores chegaram mais tarde e essa afinação pode levar mais tempo, mas precisamos de equilíbrio", rematou.

O desafio da segunda jornada da I Liga de futebol entre o Sporting e o Sporting de Braga está marcado para este domingo, às 21:00, no Estádio José Alvalade.