Sporting anuncia venda de Bas Dost

O Sporting anunciou este sábado, no seu site oficial, um "princípio de acordo" com os alemães do Eintracht Frankfurt para a venda de Bas Dost.

Pouco antes, o clube de Alvalade tinha divulgado a convocatória para o jogo de domingo frente ao Sporting de Braga, para a 2ª jornada da Liga Portuguesa, na qual o avançado holandês de 30 anos já não constava.

Bas Dost chegou a Portugal em 2016/17, proveniente do Wolfsburg, e marcou 36 golos em 41 jogos na sua época de estreia. No ano seguinte, marcou 34 golos em 49 jogos.

Após o ataque à Academia, rescindiu unilateralmente com o Sporting, mas regressou ao clube no início da época 2018/19, após acordo com a Comissão de Gestão liderada por Sousa Cintra - faturou então por 23 vezes, em 35 jogos.

Esta época, Bas Dost ainda não tinha marcado qualquer golo, nas duas ocasiões em que foi utilizado por Marcel Keizer.