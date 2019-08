Treinador do Eintracht Frankfurt: "Esperamos que a transferência de Bas Dost aconteça hoje"

Adi Hütter é o treinador do Eintracht Frankfurt, clube que apareceu e tem sido mencionado em comunicados e contra-comunicados entre o Sporting e Bas Dost, representado pelo seu empresário. E, agora, falou pela primeira vez no holandês, dizendo que está à espera que o negócio se concretize ainda esta quarta-feira.

"Claro que esperamos que a transferência do Bas Dost aconteça hoje, para que, potencialmente, possa jogar na segunda mão, mas, de qualquer forma, ele não estaria pronto para amanhã", disse Hütter, na conferência de imprensa de antevisão à partida da equipa alemã contra o Estrasburgo, a contar para o play-off de acesso à Liga Europa.

Bas Dost não foi convocado para o último encontro do Sporting, no domingo, quando venceu (2-1) o Braga, em Alvalade, a contar para a segunda jornada do campeonato. Já esta quarta-feira, aliás, foi autorizado a não marcar presença no treino.