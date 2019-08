No meio do caos e descontrolo nasceu um tipo chamado Vietto

Florear um pouco uma crónica, torná-la mais prosaica, dar-lhe uns artifícios para fugir à leitura robótica é sempre uma possibilidade, pois, factualmente, raro é que um jogo nasça da forma como o Portimonense-Sporting arrancou, tão louco, frenético, rápido no ritmo e baseado num vaivém de transições. Portanto, uma cronologia é a forma de impor alguma ordem à narrativa.

3´: o primeira jogada com bola na relva do Sporting tem Bruno Fernandes a tocar curto para Raphinha, correndo, depois, pelas costas do brasileiro (overlap) que abranda, espera pelo movimento até notar a dúvida nos adversários e invocar, na quina da área, a sua melhor imitação de um certo careca holandês. Cortou da direita para dentro, livrou-se do marcador e rematou, em arco, para um golaço robbenesco.

5’: à terceira bola que pede ao centro, no espaço entrelinhas, e recebe orientado para a baliza, Luciano Vietto rasga um passe rasteiro para a área, deixando Bruno Fernandes na frente do guarda-redes. Ele sai, o capitão do Sporting fixa-o e toca para o lado, onde Luiz Phellype passa a bola para a baliza receber o 2-0 inventado à maneira simples e bonita de se ver.

9’: um jogo cada vez mais grave na escala de frenesim tem o Portimonense, muito rápido e vertical nas transições, a chegar com uma área contrário, onde Mathieu estica a perna para derrubar um Iury Castilho que não tinha grande sítio para escapar. O penálti que Rômulo bateu a meia altura, encostado ao poste, pelos vistos, dá mais uma razão às equipas para não se lembrarem do que é um ataque organizado.

10’-13’: outro contra-ataque, agora à boleia da bota esquerda de Raphinha, acaba com Luiz Phellype a cair na área. O boca do árbitro apita o penálti, os olhos confirmam-no no VAR, mas as pernas vão uma segunda vez à televisão à beira-campo para a vista ver no auto-tropeção de Aylton Boa Morte um toque de Thierry Correia, quando ambos corriam atrás da transição rápida. Penálti anulado.

20’-35’: continua a parecer ser proibido, por lei superior, que uma equipa tenha a bola com calma e por mais de sete ou oito segundos. Os defesas ligam passes diretamente aos atacantes, nunca há ataques posicionais e as transições defesa-ataque e ataque-defesa repetem-se, sempre em ritmo alto.

Tabata finta, lança companheiros e remata enquanto Koki Anzai confirma, na lateral direito, confirma que o Portmonense tem olho para bons jogadores do Japão. Bruno Fernandes vai jogando metros à frente do que costume, alimentado por Vietto, que à esquerda só existe para defender e vai aparecendo ao meio, nas costas dos médios, para tocar no jogo interior e deixar o capitão rimar mais com finalização.

35’-45’: o jogo sem jogo a meio campo prossegue, a velocidade nas transições e os poucos passes por jogada, idem. O Sporting remata duas vezes, em cantos, o Portimonense tenta pelo pé de Castilho, há um pontapé acrobático de Tabata e as jogadas que terminam em remate (acerte, ou não, no alvo) sucedem-se até o descanso no balneário ser obrigatório. Nenhuma equipa dominou a outra, ninguém anulou os contra-ataques alheios. O espetáculo foi bom de ver para quem apenas vê, mas, por certo, mau de analisar para os treinadores que desgostam de descontrolo.

LUÍS FORRA/Lusa

A pausa depois dos nove remates do Portimonense e os seis do Sporting poderia amainar o ritmo, fazer com que as equipas acalmassem a posse, apostassem mais no controlo e deixassem de usar qualquer bola recuperada logo com pressa, urgência e verticalidade, como se o jogo acabasse um minuto mais cedo por cada passe feito.

Durante 15 minutos, o Sporting tentou impor alguma ordem. Juntou as linhas, organizou-se atrás da linha do meio campo, esperou mais pelos adversários para manter o bloco unido e encurtar o campo jogável para o Portimonense. A tentativa de ser mais controlado deixou a equipa a jeito de ser encostada por muitos 2x1 nas alas, onde os algarvios muito cruzaram para a área e puxaram pelas interceções de Coates e Mathieu.

A bola e os remates foram, repetidamente, de quem perdia, até Vietto, em contra-ataque, driblar vários adversários em corrida e rematar, na área, o primeiro sinal (65’) de vida atacante do Sporting na segunda parte. Quase na jogada seguinte, o argentino esperou, quase parado, que Bruno Fernandes estivesse a dois metros dele para lhe dar a bola e ver o português beneficiar de espaço e tempo - e da mesma passividade na reação - à entrada da área.

O abono de criatividade da equipa picou a bola para as costas de Anzai, onde um salto acrobático deu o 3-1 a Raphinha e, por fim, alguma coisa parecida com tranquilidade ao jogo.

Acalmou, de facto, porque é desumano ter energia para aguentar transições, velocidade e vaivém durante hora e meia. O Portimonense quebrou na mente e no físico e passou a ter Jackson Martínez na frente, brutal pelo historial, mas preso à lentidão a que lesões crónicas o condenam e pouco incomodativo a pressionar a saída de bola adversária.

O Sporting controlou mais a bola no seu campo, os algarvios não mais ameaçaram e remate que valha a pena mecionar só o de Raphinha, lançado à distância por Vietto, depois de se livrar, com classe, da pressão de dois adversários e inventar, sozinho, uma saída rápida. Como engenhou, muitas vezes, um desbloqueio de jogadas ao mostrar-se como linha de passe, dar um vazão à jogada em zonas interiores, obrigar constantemente os adversários a corrigirem (tarde) as posições e a gerar combinações.

Um jogo já de si louco, porque implicava a liderança do campeonato, enlouqueceu a cada minuto que se contou na primeira parte. O descontrolo com que implodiu e que foi aceite pelas duas equipas foi espetacular para adepto ver, porventura preocupante para quem treina, por certo abonador do Portimonense - uma das equipas que melhor parte em transições rápidas do campeonato - e, ainda mais certamente, motivador para o Sporting.

Apesar de tudo e todas as coisas (as novelas de Bas Dost e Bruno Fernandes, o aperto financeiro, a goleada na Supertaça), é o novo líder do campeonato à terceira jornada. E, no meio da loucura, criaram-se as circunstâncias para, finalmente, Luciano Vietto mostrar o que nunca evidenciou, com tanta constância, na pré-época.