Vietto: "Tenho de adaptar, porque não é a minha posição natural, mas estou ao serviço da equipa para o que for preciso"

Primeiro jogo a titular

"A verdade é que as sensações são muito positivas. Foi o primeiro jogo como titular numa posição em que me tenho de adaptar, porque não é a minha natural, mas estou ao serviço da equipa para o que for preciso e vou trabalhar no duro."

Já passou a pré-época, começou o campeonato e cada dia me sinto melhor. Sou muito bem tratado pelas pessoas do clube e estou muito feliz no Sporting."

Como viu o jogo de loucos

"Começámos muito bem o jogo, com dois golos, depois dizemos o penálti, o que foi duro para nós, para depois alargámos a vantagem na segunda parte e conseguimos tranquilizar-nos."