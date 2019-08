Bas Dost vendido por 7 milhões. “Para ser honesto, este dia custa muito” diz o avançado

Depois de muitos avanços e recuos, e de algum rame-rame, eis que Sporting e Eintracht de Frankfurt oficializaram a transferência de Bas Dost. Em comunicado à CMVM, o Sporting assume ter vendido o ponta-de-lança por sete milhões de euros, aos quais acrescem 500 mil euros por objetivos a cumprir pelo holandês. O SCP garante, também, que ficou com o direito “a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda”. Bas Dost tem 30 anos.

Entretanto, o jogador reagiu também num texto: “Chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting. Sempre joguei com o coração por este clube, sempre dei tudo o que tinha por ele, e vivemos momentos maravilhosos juntos. Mas também passamos por outros muito maus, em especial após o ataque a Alcochete. Mas eu sempre senti o apoio dos sócios e adeptos no estádio e na rua. Esta foi a razão pela qual renovei o meu contrato no ano passado. Eu queria agradecer e retribuir a todas as pessoas que sempre me deram confiança e carinho duram esses tempos difíceis. Para ser honesto, este adeus custa muito. Mas a vida continua, e espero vir a ser igualmente muito feliz ao serviço do Eintracht Frankfurt”.

Leia o comunicado do SCP na íntegra:

“A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A, n.º 1, al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o clube Eintracht Frankfurt para a transferência a título definitivo do jogador Bas Dost, pelo valor fixo de €7.000.000,00 (sete milhões de euros), acrescido do valor variável, em função de objectivos, de até €500.000,00 (quinhentos mil euros), ficando ainda a Sociedade com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda.

Lisboa, 26 de Agosto de 2019”