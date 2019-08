Eu, goodbye

Morfologicamente, Bas Dost não é o protótipo de jogador da bola. É bastante alto e magro, em músculo, para compensar o metro e noventa e seis que escala com o corpo. Isso poder-lhe-á ter interessado em miúdo, em que os grandes costumam passar à frente dos mais pequenos; mas, a longo prazo, são a habilidade e a destreza com que se encaixa uma bola entre os pés que mais costuma interessar. E Bas, com os anos, sendo como é, alheou-se da bola.

O holandês é o antónimo de avançado que a quer para criar. Sempre, desde o primeiro jogo no Sporting, que foi o contrário de auto-suficiente: nunca tentou, nem quis tentar, inventar situações para usufruto próprio.

Jamais teve a independência de Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero, Harry Kane ou Luís Suárez, goleadores que tocam na bola para arranjarem maneira de se livrarem de adversários, obterem espaço e se enquadrarem com a baliza dos outros. Bas Dost depende da capacidade de 10 tipos fabricarem jogadas que cheguem à área e lhe cortem na necessidade de dar toques na bola.

Porquê tocar-lhe quando ela entra na baliza se for rematada, perguntou, insistentemente, este holandês sorridente e distribuidor de abraços quando, de facto, a bola virava golo vinda do seu pé direito, do esquerdo ou da cabeça, ao primeiro toque. Houve 45 golos seguidos dos 93 que Bast Dost deixou no Sporting surgidos de remate à primeira.

E, algures no meio desta série, começou a arriscar em dar uso às aulas de português e disse “eu, happy”, num híbrido de linguagem oposto ao que ele era no campo.

Carlos Rodrigues/Getty

Bas Dost vai-se embora do Sporting igual ao que chegou. Um avançado de área, a implorar para ser servido, de preferência, com cruzamentos que o deixem atacar a bola de frente para a baliza, para o último ato da jogada ser o dele. Vimo-lo, em muitos jogos, a dar o ocasional passe rasteiro a partir do centro, referência para fixar a pressão adversária e deslocar a bola de lá, claro, ao primeiro toque. Mas pouco mais.

Ele sempre foi pouca reação à perda da bola, pouca corrida intensiva a condicionar a saída de bola contrária, pouca intensidade a tentar obrigar por onde devia a outra equipa atacar, pouca participação nas jogadas para ser ele o penúltimo passador em vez do último tocador na bola.

Em três épocas, Bas Dost teve 61 dribles, ou seja, teve a bola nos pés tempo e toques suficientes para se livrar de alguém que a quisesse roubar. Na última temporada, os dados da InStat mostram que tentou apenas 11 dribles e nem sempre ficou com a bola depois de os tentar.

A principal função de um avançado é marcar golos, ponto, finalizando o que a equipa crie. Mas, funcionando de forma tão específica e peculiar, a tendência seria que fosse mais uma condição a cumprir do que uma arma goleadora, porque um avançando não se esgota nos golos (como se explica aqui), nem os tem como único propósito para a sua presença em campo.

Enquanto a equipa treinou, praticou e trabalhou numa forma de jogo com Jorge Jesus, treinador que o contratou, Bas Dost sorriu, riu e abraçou entusiasticamente muitos comparsas, como sempre o faz e faz dele um dos avançados mais afáveis nas festividades concedidas a quem o assiste. Marcou 36 e 34 golos por uma equipa que atacava para o servir e, mesmo sendo tão específico, também participou: deu 1000 passes na primeira época e 951 na segunda.

Na terceira, a última, o holandês tocou em 566 passes e mirrou a sua influência no jogo ofensivo do Sporting, consequência de coisas várias.

Chegou Marcel Keizer, um treinador com um estilo mais intricado, de usar de apoios frontais e jogo interior para criar situações em que alguém fique a jeito de finalizar, não necessariamente Dost - e não propriamente com cruzamentos e bolas laterais. Pelo menos isso deu a entender ao início, quando goleava e exacerbava as expetativas, antes da bi ou tripolaridade em que afeta o jogo da equipa desde janeiro/fevereiro.

O sempre fiel ao golo Bas também esteve 177 dias lesionado durante a época, falhou 18 jogos, demasiados para ter ritmo e rendimento constante. Marcou, ainda assim, 23 golos. Rendeu em bom número o que, fatualmente, o futebol pede à posição em que joga, até se começar a difundir, para toda a gente perceber que, a haver um problema em Dost, era uma questão de estilo, não de números.

Fez-se crer que Keizer preferia outro tipo de avançado, opção compreensível mesmo que discutível, como todas são