Keizer já não é treinador do Sporgting

O jornal “A Bola” escreveu na edição de hoje que Marcel Keizer estava de saída e que Leonel Pontes, treinador dos sub-23 leoninos, seria o seu substituto. Há pouco, a RTP avançou que o treinador holandês está mesmo de saída e que o mesmo será anunciado durante esta terça-feira. A Tribuna Expresso procurou saber em que pé estava o processo de Keizer e, de acordo com fontes ligadas ao Sporting, “tudo está em cima da mesa”.

Ou seja, a probabilidade de Keizer sair é forte e esta é uma ideia que tem vindo a ser alimentada pela inconsistência exibicional da equipa principal, capaz de ganhar taças (da Liga e de Portugal) e de perder encontros contra o Rio Ave, desperdiçando oportunidades para manter rivais à distância. Mais do que isso, na SAD, desconfia-se de um técnico que prometeu um futebol ofensivo e de posse, mas que tem esgotado esse elán conquistado no início com desempenhos defensivos e cínicos.

A vontade de despedir Keizer, sabe a Tribuna Expresso, é uma história que circula em Alvalade desde domingo, após o desaire contra o Rio Ave, tendo sido prontamente apontado o nome de Leonel Pontes para o suceder no cargo – o técnico dos sub-23 lidera a Liga Revelação com cinco vitórias em tantos jogos disputados e é visto como o homem certo para enquadrar alguns jovens na equipa A do Sporting. Na segunda-feira, dia 2 de agosto, o assunto esteve banho-maria, pois a SAD leonina mergulhou nos afazeres do mercado de transferências, onde o clube esteve particularmente ativo, com três vendas e três contratações por empréstimo que irão revolucionar o onze base.