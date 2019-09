Frederico Varandas: "Alguém ia despedir um treinador que tinha ganho uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal naquelas condições?"

Saída de Keizer

“Entendemos que o ciclo de Keizer fechou-se. Mas é justo relembrar como o clube estava em novembro de 2018. É muito importante que percebam que nenhum treinador quer vir para um projeto em que não se sinta seguro. Marcel Keizer aceitou o desafio e cumpriu a missão num contexto difícil, num ambiente difícil. Venceu dois títulos importantes. Tínhamos a expectativa que a equipa crescesse na nova época, mas a final da Supertaça marcou muito. A própria confiança de Keizer baixou e isso passou para o grupo. Sentia-se que a equipa tanto podia fazer um jogo muito bom, como um jogo mau, não sentíamos a equipa com confiança”

Momento da saída

Muita gente fala dos timings... a decisão não teve a ver com Rio Ave, foi uma decisão ponderada depois do que aconteceu a partir de 4 de agosto. E há quem diga: para isso devia ter saído no final da época. Mas alguém ia despedir um treinador que tinha ganho uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal naquelas condições? Alguém fazia isso? Tenho a certeza que não”

Estratégia da direção

“Se há coisa que esta administração e esta direção não abdica é da estratégia e do rumo e jamais isso deve mudar conforme o treinador. A estratégia e o rumo serão os mesmos: aposta forte na formação com contratações cirúrgicas. Esta é a nossa linha. Não é por mudar o treinador que isso muda. A estrutura está montada, é profissional e tem um rumo”

Leonel Pontes

“Leonel Pontes não tem prazo, tem uma tarefa: depois estaremos cá para tomarmos as decisões que temos de tomar. Não foi escolhido para treinador dos sub-23 por acaso: conhece muito bem o futebol português, conhece a realidade do Sporting, a estrutura.. Conhece o plantel dos sub-23, da equipa A, as rotinas da equipa A, é da casa, conhece unidade de performance o departamento médico. E, muito importante, é um treinador português”

Próximo treinador

“Não pode ter medo de apostar na formação, porque é o futuro. Tem de ser competente, apostar na formação e obviamente tem de ter resultados”