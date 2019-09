Como prometido, eis alguns sub-23 no treino de Leonel

O reforço brasileiro Fernando ainda não integrou o treino da equipa do Sporting, que é orientado interinamente por Leonel Pontes, numa sessão que voltou a contar com vários futebolistas da equipa de sub-23.

Sem vários jogadores na Academia de Alcochete, ao serviço das respetivas seleções, Leonel Pontes orientou a segunda sessão de treino desde a saída do holandês Marcel Keizer, novamente com os outros dois reforços contratados no último dia de mercado, o espanhol Jesé Rodríguez e o congolês Bolasie, emprestados por Paris Saint-Germain e Everton, respetivamente.

O extremo brasileiro Fernando, contratado por empréstimo ao Shakhtar Donetsk e que na quarta-feira realizou exames físicos complementares, trabalhou hoje no ginásio para "correção de desequilíbrios musculares".