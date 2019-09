Postiga avisa Leonel: “Tudo se resume ao resultado”

O treinador Leonel Pontes assumiu esta semana o comando da equipa de futebol do Sporting e os antigos jogadores 'leoninos' Hélder Postiga e Ricardo desejaram felicidades ao sucessor do holandês Marcel Keizer.

Em declarações proferidas à margem da Soccerex, o evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, em Oeiras, Ricardo não poupou elogios ao técnico de 47 anos.

"Se é treinador principal do Sporting está mais do que à altura do desafio. Trabalhou comigo, é uma pessoa fantástica, conhecedora do futebol e também do Sporting e está onde o presidente do clube o desejou. Como disse o presidente do Sporting, fechou-se um ciclo, começa outro, esperemos que este do 'mister' Leonel seja tão produtivo como o de Keizer, não podemos esquecer que ganhou dois títulos", frisou.

Paralelamente, Hélder Postiga lembrou a competência de Leonel Pontes como adjunto e como treinador principal, com passagens pelo Sporting, pela seleção e por campeonatos estrangeiros, mas relevou o peso dos resultados no futuro imediato do novo técnico 'leonino'.

"Vivemos muito do resultado em Portugal e prova disso é o despedimento de Keizer. Esteve 300 dias no Sporting e ganhou dois títulos, mas uma pré-época menos prometedora e uma derrota no primeiro jogo oficial contra o grande rival e desencadeou-se uma crise. O futebol viverá com o aspeto resultadista e os resultados é que definem o que tem sucesso. Tudo se resume ao resultado e só os resultados vão trazer a estabilidade que o Sporting precisa", disse.

Leonel Pontes foi designado treinador principal do Sporting na última terça-feira, na sequência da saída do holandês Marcel Keizer do comando da equipa, que sofreu uma derrota (3-2) em casa com o Rio Ave no último jogo realizado ao serviço do clube.