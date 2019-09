O lamento de Varandas: “Fizemos a melhor época em 17 anos, mas muitos continuam a puxar-nos para baixo”

Em entrevista ao jornal "A Bola" que marca um ano de presidência no Sporting, Frederico Varandas pede paciência aos sócios e simpatizantes do clube, referindo-se ao estado em que o encontrou quando assumiu a liderança. "Não nos podemos esquecer de como estava o clube. [...] Encontrámos um clube completamente estilhaçado, um plantel com muitas feridas por sarar e muito trabalho de construção. Entrámos e conseguimos fechar o empréstimo obrigacionista em tempo recorde".

Perante todas as dificuldades enunciadas, Frederico Varandas disse que, mesmo assim, o Sporting fez "a melhor época desportiva dos últimos 17 anos, com dois títulos no futebol e seis troféus europeus nas modalidades".

Mas, o Sporting continua "a trepar um fosso, sempre com muita gente a puxar-nos para baixo", finaliza.