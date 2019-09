Leonel Pontes: "É urgente vencer, estabilizar do ponto de vista emocional"

A derrota

"O que fez a diferença foi a eficácia, que não conseguimos ter. O adversário teve oportunidades, mas nós tivemos várias para reduzir mais cedo e com tempo para encurtar o resultado. A equipa sentiu-se cómoda no meio-campo adversário e numa bola nas costas não houve cobertura devida e eles fazem o 1-0. Depois o 2-0 a equipa reagiu e fazemos o 2-1.

Nas retificações ao intervalo, preparámos a equipa para empatar, mas o mau posicionamento de um jogador fez com que a bola entrasse onde não devia entrar e numa carambola o adversário fez golo.

A equipa reagiu e podia ter feito o 3-3, é verdade que adversário podia ter feito o 4-1 ou o 4-2, mas tivemos ocasiões também. Precisamos de defender melhor. Eles aproveitaram as costas dos nossos centrais, é verdade que sofremos golos, mas há aspetos em que estamos melhores e temos de melhorar o processo defensivo. É urgente vencer, estabilizar do ponto de vista emocional e claro que vamos para o próximo jogo com determinação para ganhar."

Pedro Mendes

"É um jogador com alguma imprevisibilidade e é natural que pelas suas características podia fazer falta em alguns momentos da época. Aproveitou a oportunidade, fez o golo e acredito que ele está feliz."