Ansu Fati, a pérola que já marca pelo Barcelona, mas que o Sporting quis pôr a jogar nos juvenis?

Olhem para Ansu Fati e digam se tem cara de rapazola traquina de carteira de escola, pele imberbe demais para se descortinar rugas, ou se, nessa face, notam logo que, aos 16 anos e 298 dias de existência, se tornou o segundo futebolista mais novo de sempre a jogar pelo Barcelona e, à primeira vez que foi titular em Camp Nou, demorar 111 segundos a rematar uma bola para dentro da baliza.

Ao primeiro toque que deu no jogo.

Ele já marcou, assistiu, fintou e deixou mal vista gente experimentada e, em questão de um mês, virou o prodígio imberbe adulado por adeptos de um clube carentes de Lionel Messi, lesionado durante quase todo esse tempo. "Nasceu uma estrela", escreveu o "El Mundo", títulos semelhantes deram outros jornais e eis Ansu Fati, a nova sensação de quem se fala em Espanha.

É o país onde o Bori, o pai dele, chegou, caçador de trabalho, em busca do dinheiro que encontrou a ser motorista do presidente da câmara de Marinaleda, na Andaluzia, para sustentar a mulher e o filho na barriga dela, que deixara em Portugal depois de saírem da Guiné.

Basta um resumo resumido da história dos Fati para contextualizar outra viagem de Bori Fati que, este sábado, o jornal "A Bola" contou: o pai de Ansu aterrou em Lisboa no verão, reuniu-se com responsáveis do Sporting, ele e o filho estava recetivos a trocarem La Masia por Alcochete, mas a proposta do futebol seria colocar nos juvenis o miúdo destinado à equipa B do Barça (onde nunca chegou a jogar).

Tim Clayton - Corbis

O Fati sénior não gostou de viajar para lhe oferecerem os juvenis, disse que o sonho dele e do filho era representar Portugal. Falou em Joaquim Milheiro, secretário-técnico da Federação Portuguesa de Futebol, as coisas estaria bem alinhadas, mas nunca recebeu um telefonema que seria feito "no dia seguinte".

O tempo passou, Ansu assinou contrato profissional com o Barcelona a 24 de julho, os adeptos já se babaram com o guineense, Bori já foi contactado pelo presidente de federação espanhola e as coisas encaminham-se em vez de se emperrarem, como terá acontecido em Portugal.

O Sporting, lendo a história, contou a sua em comunicado, defendendo-se que "foi capaz" de motivar o jogador - fala de Ansu e não do pai - "a vir a Alcochete", coisa "que muitos outros clubes tentaram, mas não conseguiram". Que sabia das complicações negociações do jogador com o Barça e que "é preciso fazer bem as contas" para desmentir um dado - "nunca poderia ser recrutado para os juvenis, pois não tem idade para isso, visto que nasceu em 2002".

"O nosso recrutamento funciona. Dizer-se que o jogador ficaria nos juvenis é não conhecer a atual realidade da nossa formação", lê-se, no argumentação do Sporting.

Nada mencionou em relação a telefonemas feitos ou não, coisas propostas ou equipas a que Ansu Fati era destinado. Terminou, apenas, com um lamento: "Infelizmente nem sempre se consegue assegura todos os bons jogadores que prontamente identificámos até porque não nos podemos esquecer da nossa capacidade financeira e dos valores astronómicos que já se praticam nos escalões de formação".

Eis o comunicado do Sporting, na íntegra:

"Cabe ao Sporting CP esclarecer algumas inverdades sobre as últimas noticias relacionadas com o jogador Ansu Fati:

1. O recrutamento do Sporting CP não só identificou o potencial do jogador, que hoje todos reconhecem, como foi capaz que o motivar a vir a Alcochete reunir com os nossos responsáveis, coisa que muitos outros clubes tentaram, mas não conseguiram. Sabíamos que o processo de renovação com o Barcelona não estva bem encaminhado e iniciamos o nosso trabalho.



2. Basta analisar a nossa politica, no que aos vários escalões da formação diz respeito, para perceber que nenhum dos nossos jogadores está espartilhado por idades. Dizer-se que o jogador ficaria nos juvenis é não conhecer a atual realidade da nossa formação. Há jogadores de 16 nos sub23 ou de 18 na nossa equipa A. Mas também é preciso fazer bem as contas, o jogador nunca poderia ser recrutado para os juvenis, pois não tem idade para isso, visto que nasceu em 2002, idade que corresponde ao escalão de sub19.



Estas são apenas alguns pontos que temos o dever de salientar para que se perceba, ao contrário do que se possa querer passar, que o nosso recrutamento funciona. Infelizmente nem sempre se consegue assegura todos os bons jogadores que prontamente identificámos até porque não nos podemos esquecer da nossa capacidade financeira e dos valores astronómicos que já se praticam nos escalões de formação."