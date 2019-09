Frederico Varandas: "A primeira vez que vi o mister Silas ao vivo foi em 2002, no Rossio, com um cachecol do Sporting, a festejar o título"

Na apresentação de Jorge Silas como novo treinador do Sporting, esta sexta-feira, no relvado de Alvalade, Frederico Varandas começou por dizer que "sobre outros assuntos", falará no sábado, dia em que irá conceder uma entrevista à SIC. Ainda assim, admitiu que "desde o treinador ao presidente, estamos todos frustrados" com o momento negativo que o clube atravessa. "Frustrados por o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo. Valia essa que nós consideramos que é grande e continuamos a acreditar, não duvidamos da valia do grupo", assegurou.

Para Leonel Pontes, que deverá voltar aos sub-23, onde iniciou a época (o treinador que estava atualmente a liderar os sub-23, Emanuel Ferro, vai fazer parte da equipa técnica de Silas), Frederico Varandas deixou um agradecimento. "Uma palavra especial para o mister Leonel Pontes, que assumiu de uma forma transitória a equipa técnica e fê-lo com grande profissionalismo, dignidade e com todas as dificuldades fez o melhor que conseguia", afirmou.

Sobre a nova equipa técnica, "jovem, com competência, com ambição, com coragem, muita coragem, e com muita vontade de aqui estar", Frederico Varandas contou uma história referente a 2002 - ano em que viu pela primeira vez Jorge Silas. "Hoje, enquanto assinávamos os contratos, e peço ao mister para confidenciar isto, que ele não sabia desta história... Perguntei-lhe se ele sabia qual a primeira vez que o vi ao vivo. Ele pensava que estava a falar como jogador, mas não. Foi em 2002, na Praça do Rossio, com um cachecol do Sporting, a festejar o título, e então era jogador do Leiria. Passados 17 anos, estamos aqui", recordou, entre sorrisos.

A concluir, o presidente deixou uma nota positiva: "Quero reforçar que nós, apesar de frustrados, temos muita confiança que será esta equipa técnica a pôr o Sporting no lugar correspondente à valia do grupo."