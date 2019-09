Silas apresentado às 12h45

Silas vai ser apresentado esta sexta-feira, às 12h45, como novo treinador do Sporting. O ex-treinador do Belenenses SAD já acordou os termos com o novo clube e deverá ficar ligado ao Sporting até ao final da época 2019/20, com mais um ano de opção.

Leonel Pontes deixa assim de ser o treinador interino, podendo agora regressar aos sub-23 do Sporting, onde começou a época.

Recorde-se que o Sporting perdeu quinta-feira à noite, em casa, com o Rio Ave, 1-2, para a Taça da Liga.