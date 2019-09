Sporting: sem carta, não conduza. Certo, Jovane?

Jovane Cabral foi apanhado pela PSP a conduzir sem carta de condução. Segundo a "Rádio Renascença", o extremo seguia na Avenida Miguel Torga, em Odivelas, quando se deparou com uma operação de fiscalização da Polícia. Sem carta, o jogador do Sporting foi detido e levado para a esquadra da Póvoa de Santo Adrião, secunda o "Correio da Manhã".

Jovane Cabral foi um suplente utilizado por Leonel Pontes no jogo de quinta-feira à noite, com o Rio Ave, que resultou em nova derrota para o Sporting, desta vez para a Taça da Liga, troféu que detém após a final disputada diante do FC Porto.

Esta não é a primeira vez que um jogador do Sporting incorre na mesma infração: o brasileiro Wendel, em meados de maio de 2019, foi igualmente apanhado a conduzir sem carta de condução.