Silas

Jogar melhor

"O mais importante hoje era ganhar. Estamos aqui há dois dias, é muito difícil em dois dias meter as coisas que queremos, aproveitámos muitas coisas boas que estavam feitas, introduzimos algumas ideias que achámos que podíamos introduzir. Temos de jogar muito melhor, mas também é verdade, e parabéns ao Aves, que se bateu bem. Vamos jogar muito melhor. O plantel, também é verdade, tem muita fadiga. Era importante ganhar e não sofrer golos. A qualidade dos nossos jogadores, individualmente, quando a equipa não sofre golos acaba por vir ao de cima."

Não aprendem

"Fizemos à volta de 580 passes, tivemos uma precisão acima dos 80 por cento. Não devemos ter falhado assim tanto, mas concordo consigo, perdemos mais do que o que quero. Mas é como digo, a fadiga é muita e estamos na Liga a jogar com equipas intensas num relvado rápido. Estamos a pagar o facto de jogar de três em três dias. Tivemos 60 por cento de posse de bola, acho que devemos ter mais ainda, mas é como digo, estou aqui há três dias e há movimentos para os quais ainda há resistência, o que é normal porque ainda não trabalhámos. Eu digo, eles ouvem, mas não aprendem. Só se aprende com a prática. Acho que vamos crescer claramente."

Calma

"A parte mais difícil é estar lá em baixo. Sou muito calmo no jogo, já era assim enquanto jogador, precisamos dessa calma para ter discernimento para analisar o jogo."

Cansaço dos jogadores

"Foi precisamente por fadiga, mas é verdade que acredito muito nos que jogaram. O Edu[ardo] foi meu jogador e eu conheço-o bem , sabia que ia render. O Borja também esteve bem, e eu sabia que não iam causar problemas. Com tantos jogos há um elevado risco de lesão e o pior que me pode acontecer é perder jogadores."

Expectativas

"Podem esperar o que têm visto das minhas equipas, uma equipa que tenta controlar muto mais o jogo com bola, tenta encontrar os melhores sítios para progredir e que não desespera porque é muito fácil desesperar sem bola; ter bola dá-nos muito equilíbrio. Faltou-nos o último terço, faltou-nos alguns movimentos que temos e trabalhar no último terço."

Mais alterações

"Para já é recuperar fisicamente. A semana passada era recuperar animicamente, agora é fisicamente. A minha preocupação é analisar o adversário e ver como podemos atacar melhor, provavelmente com mais alterações."

Inácio

Árbitros a limitar

"Isto do futebol é o que é, penso que os jogadores portaram-se bem, bloqueámos muito o jogo do Sporting, tivemos as nossas oportunidades, mas o Sporting acabou por ser feliz. Tenho de dar parabéns aos jogadores, nunca na vida merecíamos perder, saímos daqui com uma espinha atravessada. Fala-se muito do Bruno Fernandes… a segunda falta que o Bruno sofreu o Luiz Fernando recebeu logo amarelo, o Doumbia fez muitas e conseguiu acabar o jogo sem ver amarelo. Não entendi esta proteção ao Bruno Fernandes. Estou aqui para defender o Aves, mas os árbitros não podem limitar os meus jogadores só porque o Bruno Fernandes sofreu uma falta, o Doumbia fartou-se de fazer faltas e nem um amarelo levou.

Boa sorte

"Cada jogo tem a sua historia, o forte do Sporting é o jogo interior, tentámos limitar o jogo do Bruno Fernandes e do Vietto, acho que bloqueámos bem o jogo do Sporting, os jogadores fizeram um jogo extraordinário. O Sporting sentiu imensas dificuldades em criar ocasiões de golos. É uma derrota amarga, quero desejar toda a sorte ao Silas. Boa sorte Silas, boa sorte Sporting."