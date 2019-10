Varandas tinha um coelho na cartola chamado reestruturação financeira

O Sporting divulgou esta quarta-feira os moldes da reestruturação financeira realizada pelo clube de Alvalade, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD vem informar que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o Grupo Sporting e os bancos Millennium BCP e Novo Banco", revela a nota.

No documento, a SAD 'leonina' informa que ficou acordada a "opção de compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC): alteração dos termos da opção de compra dos VMOC, tendo sido fixado um preço unitário fixo correspondente a 0,30 cêntimos por VMOC, obrigatoriamente extensível à totalidade dos VMOC denominados 'Valores Sporting 2010' e 'Valores Sporting 2014', que sejam detidos pelos bancos à data do exercício da opção de compra, sujeito à obrigação de utilização exclusiva dos saldos futuros das Contas Reserva para aquisição de VMOC".

As partes decidiram ainda pela alteração de diversas condições de reembolso obrigatório e reforço das Contas Reserva, nomeadamente "a redução da percentagem de afetação de fundos do 'excesso de vendas de passes de jogadores' de 50% para 30%, na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das Contas Reserva".

Além desta redução, foi ainda decidido reduzir a percentagem do mecanismo de 'cash sweep' de 60% do 'cash flow' disponível, após serviço da dívida permitida, para 30%, a afetar na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das Contas Reserva".

A nota finaliza com os 'leões' a darem conta de que, no âmbito do acordo, "o Grupo Sporting procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos".

Lusa