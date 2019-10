AG do Sporting: tarjas, assobios, a palavra "ditador", um papel e um powerpoint

22h11: Entra agora Sousa Cintra, histórico presidente do SCP que esteve na comissão de gestão que liderou o clube na transição de Bruno de Carvalho para Frederico Varandas. Cintra está a ser muito assobiado, Rogério Alves pede calma aos sócios.

21h59: Os sócios estão agora a tomar a palavra, cada um deles com três minutos: um deles queixa-se que o jornal do Sporting; ignora derrotas no futebol; outras críticas foram lançadas às supostas mudanças nos vencimentos dos administradores e a fuga de informação de uma auditoria às contas; Rogério Alves, presidente da MAG, também foi visado pela forma como conduziu o processo; perguntou-se, por outro lado, em que pé estava o inquérito interno à atrás referida fuga de informação da auditoria às contas. Miguel Fonseca, o polémico advogado de Bruno de Carvalho no caso Alcochete, também tomou a palavra.

21h54: A Tribuna Expresso teve acesso ao discurso do presidente do Sporting Frederico Varandas:

BOA NOITE SPORTING! BOA NOITE CAROS CONSÓCIOS! PASSARAM POUCO MAIS DE 13 MESES. MESES MUITO DIFÍCEIS TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO EM QUE O CLUBE SE ENCONTRAVA.E NESTES 13 MESES, DE FACTO, INDEPENDENTEMENTE DE COISAS POSITIVAS QUE FORAM FEITAS, INDEPENDENTEMENTE DOS TÍTULOS CONQUISTADOS NAS VÁRIAS MODALIDADES, INDEPENDENTEMENTE DOS ERROS QUE TAMBÉM COMETEMOS, O MAIS IMPORTANTE FOI TERMOS CONSEGUIDO NESTE EXERCÍCIO DE 18/19, VOLTAR A CREDIBILIZAR A INSTITUIÇÃO E EVITAR A FALÊNCIA DO SPORTING. MAS NÃO CONSEGUIMOS ISTO SOZINHOS: O FEITO É SOBRETUDO DA NOSSA MASSA ASSOCIATIVA, DOS QUE DISSERAM E DIZEM SEMPRE PRESENTE, POIS NÓS SOMOS APENAS AQUELES QUE, NUM DADO MOMENTO DA NOSSA HISTÓRIA, REPRESENTAMOS O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL. SÃO SEMPRE OS SÓCIOS QUE DEFINEM O CAMINHO A SEGUIR. NÓS, COMO OUTROS ANTES DE NÓS, COMO OUTROS QUE VIRÃO DEPOIS DE NÓS, ESTAMOS AQUI APENAS A FAZER O MELHOR QUE PODEMOS E QUE SABEMOS PELO SPORTING. TEMOS UM ÚNICO OBJETIVO: ENTREGAR O CLUBE EM CONDIÇÕES MELHORES, EM CONDIÇÕES BEM MELHORES DO QUE AQUELAS EM QUE O RECEBEMOS. ESTE É O NOSSO OBJECTIVO E VAMOS CUMPRI-LO. TEMOS VINDO A FAZER UM TRABALHO DE FUNDO, DE REESTRUTURAÇÃO, DE REFORMAS, DE BASE. UM TRABALHO MUITAS VEZES INVISÍVEL HOJE, MAS QUE VAI DAR FRUTOS A 2, 5, 10 ANOS E QUE É NECESSÁRIO PARA QUEM ACREDITA VERDADEIRAMENTE NA MÁXIMA: “SPORTING SEMPRE!” NUM CLUBE COMO O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL É PRECISO, COM RIGOR, COM LUCIDEZ, COM RACIONALIDADE, CUIDAR DO FUTURO, PORQUE O CLUBE NÃO É, NUNCA É, DE QUEM O DIRIGE, MAS SIM DOS SÓCIOS. O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL PARA SE PERPETUAR E SER UM CRÓNICO VENCEDOR EM TODAS AS MODALIDADES TEM DE SER SEMPRE SUSTENTÁVEL. E É DEVER DE QUEM DIRIGE DEFENDER E ASSEGURAR SEMPRE ESSA SUSTENTABILIDADE. É NOSSO DEVER PROCURAR E DEFENDER A ESTABILIDADE COMO MEIO DE ATINGIR A SUSTENTABILIDADE. MAS ESSE DEVER NÃO É APENAS NOSSO. SE O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL É DOS SÓCIOS E É MESMO DOS SÓCIOS, OS SÓCIOS TÊM TAMBÉM O DEVER DE GARANTIR E DEFENDER ESSA MESMA SUSTENTABILIDADE, TÊM TAMBÉM O DEVER DE PROCURAR A ESTABILIDADE E DE DEFENDER A ESTABILIDADE. E NÃO É COM LUGARES-COMUNS E COM FRASES FEITAS QUE AS COISAS SE PRESERVAM. NÃO É A DIZER OU A FALAR, MAS A FAZER. NÃO É COM DEMAGOGIAS E ILUSÕES, MAS COM TRABALHO, TRABALHO SÉRIO, TRABALHO HONESTO, TRABALHO DIÁRIO, TRABALHO DE FUNDO. SEMEAMOS HOJE PARA QUE OUTROS POSSAM COLHER AMANHÃ. É ESTE O ESPÍRITO QUE TEMOS. É ISTO QUE NOS INSPIRA. É ASSIM QUE ENTENDEMOS QUE DEVEMOS SERVIR O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL. FIZEMOS UM ORÇAMENTO E OS SÓCIOS APROVARAM ESSE ORÇAMENTO. HOJE, PERANTE OS SÓCIOS, PERANTE QUEM PRESTAMOS CONTAS, APRESENTAMOS ESSAS MESMAS CONTAS, EM LINHA COM O ORÇAMENTO APROVADO PELOS SÓCIOS. E O QUE PODEMOS VERIFICAR? VERIFICAMOS QUE, APESAR DE TUDO, APRESENTÁMOS UM LUCRO ACIMA DO ESPERADO. POR ISSO, EM LINHA COM O QUE OS SÓCIOS APROVARAM NO ORÇAMENTO, APRESENTAMOS AS CONTAS PARA QUE POSSAM SER, EM COERÊNCIA, TAMBÉM APROVADAS PELOS SÓCIOS."

21h46: De acordo com fonte oficial do Sporting, há 1025 sócios credenciados para votar e 28 inscreveram-se para usarem da palavra.

21h44: Os sócios contestam Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, pela forma como organizou a AG, abrindo as votações antes da discussão do Relatório e Contas.

21h35: Varandas já falou e um documento durante 10 minutos, no qual voltou a apelar à união do clube, algo que confessa não conseguir garantir porque há sócios que não querem. Salgado Zenha, vice-presidente e o homem das finanças do SCP, apresentou as contas usando um PowerPoint.

21h30: Cá fora, mensagens com a hashtag "Varandas Out" indicam o caminho ao Pavilhão. "Amadores...não" e "Varandas Out" são algumas das mensagens expostas em tarjas. Lá dentro, muitos seguranças, e alguns insultos e impropérios lançados a Frederico Varandas, apelidado, também, de ditador.

21h151: Os sócios do Sporting vão hoje a votos para aprovar ou rejeitar o Relatório e Contas, em Assembleia Geral no Pavilhão João Rocha.