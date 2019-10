Relatório aprovado com 52,95% dos votos - mas houve mais sócios a votar contra do que a favor

23h54: Fonte oficial do Sporting informa a Tribuna Expresso que o Relatório e Contas foi aprovado com 52,95% (3.935) dos votos a favor e 47,05% (3.496) contra. Todavia, se a votação fosse no esquema um sócio, um voto, o documento do Conselho Diretivo presidido por Frederico Varandas seria reprovado, pois de um universo de 1352 associados que votaram, 756 votaram contra e 596 a favor. A antiguidade equivale a um maior número de votos.

23h20: Encerraram as urnas. Irá, agora, proceder-se à contagem dos votos dos 1406 sócios credenciados para o efeito.

23h13: Rogério Alves afirma que as urnas se fecham dentro de momentos. Órgãos sociais vão votar agora.

23h09: Entretanto, cá fora, Sousa Cintra dirigiu-se aos jornalistas presentes e disse que "Frederico Varandas não tinha jeito algum para ser presidente do Sporting, Parece que é dono da quinta".

23h05: Fala, agora, Frederico Varandas, que diz que não foi este Conselho Diretivo a expulsar Bruno de Carvalho de sócio, mas sim 70% dos sócios do clube. O presidente fala também sobre o momento desportivo da equipa de futebol e deixa uma garantia: "Falaremos no final da época". Há assobios e há aplausos.

23h00: Agora, é a vez de Frederico Varandas e alguns sócios recordam pedaços da entrevista à SICNotícias: "Teresa, Teresa, Teresa". Há franjas que pedem a demissão de Varandas enquanto Rogério Alves apela à calma e pede para que se deixe falar o presidente.

22h52: Tem a palavra agora Miguel Afonso, vice-presidente para as modalidades, que aborda o tema Jorge Fonseca, o judoca campeão do mundo que já criticou esta direção anteriormente e que não foi capa do Jornal Sporting imediatamente após a conquista. Miguel Afonso assume que foi um erro não estar na primeira página do dito jornal e confessa ter combinado com o treinador de judo, Pedro Soares, que o Sporting fará a devida homenagem a Jorge Fonseca na inauguração das novas instalações para a equipa de judo. Seguiram-se vaias e assobios.

22h43: Depois de Salgado Zenha, falam Filipe Osório de Castro, "vice" para o Património, e João Sampaio, vice-presidente para a área jurídica. Sampaio responde sobre as questões levantadas pela fuga de informação que levou a que o resultado da auditoria ao clube fosse exposta publicamente, respondendo que esta era da responsabilidade da Comissão de Gestão que precedeu a atual direção. Sampaio garante que o clube procedeu a um inquérito interno para apurar responsabilidades, mas que logo percebeu não haver condições para chegar a conclusões, pelo que o SCP apresentou queixa à Polícia Judiciária.

22h26: Salgado Zenha começa por reafirmar o comunicado enviado à CMVM - recorde-se, o Sporting apresentou uma reestruturação financeira em que, basicamente, poupará 90 milhões de euros com a recompra das VMOC por 40,5 milhões (o 'preço' original era de 135 milhões), e a diminuição da percentagem que fica na banca para reembolso antecipado obrigatório e reforço das Contas Reserva. Zenha, por outro lado, explicou o protocolo do Sporting com o Wolverhampton em que o clube leonino pagou dois milhões de euros ao homólogo inglês com vista à exploração do mercado chinês. Foi apupado.

22h25: Os sócios inscritos para falar já terminaram as suas intervenções e pelo menos dois terão apoiado Varandas, insurgindo-se contra o clima de intimidação. Tem agora a palavra o Conselho Diretivo. Salgado Zenha, homem-forte das Finanças do SCP, responde agora a algumas questões deixadas pelos sócios.

22h16: Número final dos sócios credenciados para votar: 1406.

Varandas tinha um coelho na cartola chamado reestruturação financeira Clube diz que se encontra em cumprimento perante os bancos. Anúncio acontece na véspera de uma AG que se prevê complicada

22h11: Sobe agora ao palanque Sousa Cintra, um dos 28 sócios inscritos para falar, histórico presidente do SCP que esteve na comissão de gestão que liderou o clube na transição de Bruno de Carvalho para Frederico Varandas. Cintra está a ser muito assobiado, Rogério Alves pede calma aos sócios e perante a insistência dos apupos, pede ao ex-presidente leonino para dar o seu lugar a outro sócio. Cintra sai ouvindo os gritos de "gatuno" e foi votar. Depois disso, saiu do Pavilhão.

21h59: Os sócios estão agora a tomar a palavra, cada um deles com três minutos: um deles queixa-se que o jornal do Sporting; ignora derrotas no futebol; outras críticas foram lançadas às supostas mudanças nos vencimentos dos administradores e a fuga de informação de uma auditoria às contas; Rogério Alves, presidente da MAG, também foi visado pela forma como conduziu o processo; perguntou-se, por outro lado, em que pé estava o inquérito interno à atrás referida fuga de informação da auditoria às contas. Miguel Fonseca, o polémico advogado de Bruno de Carvalho no caso Alcochete, também tomou a palavra.

21h54: A Tribuna Expresso teve acesso ao discurso do presidente do Sporting Frederico Varandas:

BOA NOITE SPORTING! BOA NOITE CAROS CONSÓCIOS! PASSARAM POUCO MAIS DE 13 MESES. MESES MUITO DIFÍCEIS TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO EM QUE O CLUBE SE ENCONTRAVA.E NESTES 13 MESES, DE FACTO, INDEPENDENTEMENTE DE COISAS POSITIVAS QUE FORAM FEITAS, INDEPENDENTEMENTE DOS TÍTULOS CONQUISTADOS NAS VÁRIAS MODALIDADES, INDEPENDENTEMENTE DOS ERROS QUE TAMBÉM COMETEMOS, O MAIS IMPORTANTE FOI TERMOS CONSEGUIDO NESTE EXERCÍCIO DE 18/19, VOLTAR A CREDIBILIZAR A INSTITUIÇÃO E EVITAR A FALÊNCIA DO SPORTING. MAS NÃO CONSEGUIMOS ISTO SOZINHOS: O FEITO É SOBRETUDO DA NOSSA MASSA ASSOCIATIVA, DOS QUE DISSERAM E DIZEM SEMPRE PRESENTE, POIS NÓS SOMOS APENAS AQUELES QUE, NUM DADO MOMENTO DA NOSSA HISTÓRIA, REPRESENTAMOS O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL. SÃO SEMPRE OS SÓCIOS QUE DEFINEM O CAMINHO A SEGUIR. NÓS, COMO OUTROS ANTES DE NÓS, COMO OUTROS QUE VIRÃO DEPOIS DE NÓS, ESTAMOS AQUI APENAS A FAZER O MELHOR QUE PODEMOS E QUE SABEMOS PELO SPORTING. TEMOS UM ÚNICO OBJETIVO: ENTREGAR O CLUBE EM CONDIÇÕES MELHORES, EM CONDIÇÕES BEM MELHORES DO QUE AQUELAS EM QUE O RECEBEMOS. ESTE É O NOSSO OBJECTIVO E VAMOS CUMPRI-LO. TEMOS VINDO A FAZER UM TRABALHO DE FUNDO, DE REESTRUTURAÇÃO, DE REFORMAS, DE BASE. UM TRABALHO MUITAS VEZES INVISÍVEL HOJE, MAS QUE VAI DAR FRUTOS A 2, 5, 10 ANOS E QUE É NECESSÁRIO PARA QUEM ACREDITA VERDADEIRAMENTE NA MÁXIMA: “SPORTING SEMPRE!” NUM CLUBE COMO O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL É PRECISO, COM RIGOR, COM LUCIDEZ, COM RACIONALIDADE, CUIDAR DO FUTURO, PORQUE O CLUBE NÃO É, NUNCA É, DE QUEM O DIRIGE, MAS SIM DOS SÓCIOS. O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL PARA SE PERPETUAR E SER UM CRÓNICO VENCEDOR EM TODAS AS MODALIDADES TEM DE SER SEMPRE SUSTENTÁVEL. E É DEVER DE QUEM DIRIGE DEFENDER E ASSEGURAR SEMPRE ESSA SUSTENTABILIDADE. É NOSSO DEVER PROCURAR E DEFENDER A ESTABILIDADE COMO MEIO DE ATINGIR A SUSTENTABILIDADE. MAS ESSE DEVER NÃO É APENAS NOSSO. SE O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL É DOS SÓCIOS E É MESMO DOS SÓCIOS, OS SÓCIOS TÊM TAMBÉM O DEVER DE GARANTIR E DEFENDER ESSA MESMA SUSTENTABILIDADE, TÊM TAMBÉM O DEVER DE PROCURAR A ESTABILIDADE E DE DEFENDER A ESTABILIDADE. E NÃO É COM LUGARES-COMUNS E COM FRASES FEITAS QUE AS COISAS SE PRESERVAM. NÃO É A DIZER OU A FALAR, MAS A FAZER. NÃO É COM DEMAGOGIAS E ILUSÕES, MAS COM TRABALHO, TRABALHO SÉRIO, TRABALHO HONESTO, TRABALHO DIÁRIO, TRABALHO DE FUNDO. SEMEAMOS HOJE PARA QUE OUTROS POSSAM COLHER AMANHÃ. É ESTE O ESPÍRITO QUE TEMOS. É ISTO QUE NOS INSPIRA. É ASSIM QUE ENTENDEMOS QUE DEVEMOS SERVIR O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL. FIZEMOS UM ORÇAMENTO E OS SÓCIOS APROVARAM ESSE ORÇAMENTO. HOJE, PERANTE OS SÓCIOS, PERANTE QUEM PRESTAMOS CONTAS, APRESENTAMOS ESSAS MESMAS CONTAS, EM LINHA COM O ORÇAMENTO APROVADO PELOS SÓCIOS. E O QUE PODEMOS VERIFICAR? VERIFICAMOS QUE, APESAR DE TUDO, APRESENTÁMOS UM LUCRO ACIMA DO ESPERADO. POR ISSO, EM LINHA COM O QUE OS SÓCIOS APROVARAM NO ORÇAMENTO, APRESENTAMOS AS CONTAS PARA QUE POSSAM SER, EM COERÊNCIA, TAMBÉM APROVADAS PELOS SÓCIOS."

21h46: De acordo com fonte oficial do Sporting, há 1025 sócios credenciados para votar e 28 inscreveram-se para usarem da palavra.

21h44: Os sócios contestam Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, pela forma como organizou a AG, abrindo as votações antes da discussão do Relatório e Contas.

21h35: Varandas já falou e um documento durante 10 minutos, no qual voltou a apelar à união do clube, algo que confessa não conseguir garantir porque há sócios que não querem. Salgado Zenha, vice-presidente e o homem das finanças do SCP, apresentou as contas usando um PowerPoint.

21h30: Cá fora, mensagens com a hashtag "Varandas Out" indicam o caminho ao Pavilhão. "Amadores...não" e "Varandas Out" são algumas das mensagens expostas em tarjas. Lá dentro, muitos seguranças, e alguns insultos e impropérios lançados a Frederico Varandas, apelidado, também, de ditador.

21h151: Os sócios do Sporting vão hoje a votos para aprovar ou rejeitar o Relatório e Contas, em Assembleia Geral no Pavilhão João Rocha.