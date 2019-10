E se o Sporting passar a jogar no Estádio Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aprendeu viciar-se em golos. Tem 699 feitos na carreira, polvilhados a preceito por recordes vários ou na perseguição de outros tantos.

Marcou o último na sexta-feira, pela seleção nacional, picado com efeito sobre o guarda-redes do Luxemburgo para entrar numa das balizas do Estádio José de Alvalade, casa emprestada pelo Sporting - e aqui começa a pertinência do que aconteceu.

Porque o mais goleador, titulado e ganhador futebolista português da história saiu da Madeira, em miúdo, para jogar no Sporting, onde passou seis anos até marcar cinco golos em 31 encontros na única época (2002/03) sénior que completou no clube, até ludibriar tudo e todos num jogo de pré-época contra o Manchester United.

Ocorreu em agosto de 2003, na inauguração do Estádio José de Alvalade.

Este sábado, no dia seguinte ao capitão da seleção voltar ao recinto e marcar, o "Tuttosport" publicou uma entrevista com Frederico Varandas. "Ser conhecido como a equipa que lançou Cristiano Ronaldo deixa-nos orgulhosos, pois representa um dos símbolos absolutos da história do clube. Dar o nome dele ao nosso estádio é uma hipótese que, no momento, não colocamos de lado", disse, ao jornal italiano, o presidente do Sporting.

Ou seja, é possível que, em vez do nome do homem que foi o primeiro sócio e um dos co-fundadores do clube, o estádio do Sporting seja rebatizado com o nome de quem não realizou qualquer jogo oficial pelos leões no recinto, mas que de lá saiu para conquistar cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, cinco Bolas de Ouro e múltiplos outros troféus entre Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Varandas defendeu que "a nível profissional, é incontestável que Ronaldo representa um modelo a seguir por todos os jovens", cujos valores que "adotou" o clube tenta "transmitir" para "preservar o seu exemplo, apesar de já ter saído do clube há muitos anos".

É comum ouvir jogadores contratados pelo Sporting a justificarem a ida para o clube, entre outros argumentos, por ter sido onde se formaram talentos ambulantes como Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou o já retirado Luís Figo. Ou dar conta de como adeptos estrangeiros conhecem o Sporting pelos mesmos motivos.

Ronaldo fez 31 jogos e marcou cinco golos pelo Sporting, enquanto sénior, em 2002/03, única temporada que realizou na equipa principal.