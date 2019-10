Silas: "Foi quando Jesus era meu treinador que pensei: 'Com tanta coisa que aprendi com este homem, um dia posso vir a ser treinador'"

A chegada ao Sporting

"Treinar há tão pouco tempo e chegar logo a um Clube da dimensão do Sporting Clube de Portugal já é, por si só, um feito assinalável e, para mim, que joguei aqui durante a minha formação e que tinha o sonho de chegar aos seniores do Sporting CP, é ainda mais especial. Sabia, ou sonhava, que um dia podia estar aqui, mas nunca pensei que pudesse ser tão depressa.

Nunca pensei estar a treinar o Sporting CP com menos de dois anos como treinador, tenho duas épocas, mas não dois anos. Nem sei o que dizer... há imensa gente que treina seis, sete ou oito anos para chegar à primeira Liga, e às vezes nem consegue chegar aos grandes, e eu em tão pouco tempo consegui. É um feito assinável e de grande responsabilidade. Sei o peso que tenho em cima de mim e não quero defraudar ninguém.

O Sporting CP nunca me passou pela cabeça, até pela questão dos cursos e porque é um desafio diferente e que exige o melhor de nós. Não é que não me sentisse preparado, mas dificilmente achamos que vamos ter uma oportunidade destas tão depressa. A nós – equipa técnica – surgiu-nos e, nesse sentido, somos uns sortudos."

A ideia de jogo do mister Silas

"Certamente que o Sporting CP olhou para o futebol que praticávamos, para os jovens que lançámos e para os jogadores que se transferiram enquanto estávamos no CF “Os Belenenses”. Ou seja, o Sporting CP sabia o que queria e não foi uma aposta no escuro. Tínhamos – e temos – um trabalho para trás e uma ideia de jogo da qual não abdicamos. Podemos adaptar-nos no início, porque chegámos já com as competições a decorrerem, mas com o passar do tempo vai resultar naquilo que produzimos anteriormente.

Ter uma equipa a tentar controlar e a ‘mandar’ em todos os jogos com bola. É nisso que acreditamos agora e quando ainda éramos jogadores. (…) É nisso que acredito e eu não consigo transmitir coisas nas quais não acredito. Sei que é preciso defender e jogar sem bola, mas se conseguir encurtar esse tempo e ter mais posse sinto-me mais confortável. Não ter bola faz-me sentir desconfortável, por isso a ideia é ter bola o maior tempo possível e depois criar e concretizar ocasiões de golo. Aqui, no Sporting CP, o trabalho está mais facilitado, porque temos mais qualidade individual. Portanto, a nossa tarefa é fazer com que eles cheguem à frente e que resolvam.

Eu gosto de quase todos os sistemas. Aquilo que me preocupa é, olhando aos jogadores que tenho, se posso ou não utilizar um certo sistema. O foco é o jogador e os adversários, mas para já temos de consolidar um sistema e depois, quando já o dominarmos, começar a meter variantes."

A influência de outros treinadores...

"Todos me ajudaram, mas obviamente que temos sempre referências. O Jorge Jesus foi aquele com quem trabalhei mais tempo, e é excepcional; com o Mourinho trabalhei menos tempo, mas com quem aprendi muito também; o Manuel Cajuda foi aquele com quem tive a minha melhor época como jogador porque tirou o melhor de mim.

Tenho muitas referências e algumas já não estão entre nós ou já não treinam há muito tempo. O Menotti, o Cruyff, o Guardiola, que é incontornável, entre outros. O Conte também, que não tem muito a ver com os que já referi, mas que em termos defensivos tem ideias muito boas e que foi dos primeiros, nos últimos anos, a resgatar a linha de três que usamos muito. Mas há mais, que quem gosta de futebol conhece: o Gasperini da Atalanta, que também usa muito a linha de três, e o Pochettino. Na realidade, gosto e tento utilizar ideias de todos, mas referências são só dois ou três e o Jesus e o Mourinho estão entre eles."

... particularmente de Jorge Jesus

"E foi quando ele era meu treinador que pensei: ‘Com tanta coisa que aprendi com este homem, um dia posso vir a ser treinador’. O treino dele para mim era, de facto, um desafio à minha inteligência. Ele exigia muito de nós e fez-me ver o futebol de maneira diferente. O Jorge Jesus conversa bastante com os jogadores sobre futebol e nós os dois falávamos muito, umas vezes em desacordo, mas a nossa relação era muito baseada no diálogo. Tinha muita liberdade e essa troca de ideias acabou por incentivar a minha vontade em vir a ser treinador."

Os objetivos da equipa

"A nossa primeira intenção foi recuperar os jogadores animicamente e depois implementar a ideia que queremos e que achamos que nos pode levar o mais alto possível. Mas, claro, ser treinador do Sporting CP é lutar por todos os títulos. Se já pensava em ganhá-los no CF “Os Belenenses”/Belenenses SAD, imaginem aqui. Os títulos são importantes para nós, equipa técnica, e mais ainda para o SCP. Por isso, o nosso objectivo final é vencer competições e, depois, o grande sonho é chegar aos títulos internacionais. Ou seja, os títulos nacionais são algo obrigatório, os internacionais um sonho porque sabemos que para nós portugueses é sempre mais difícil do que para outras equipas estrangeiras."