Claques pedem demissão do presidente do Sporting: "Varandas, o que é que fazes aqui?"

Dentro de campo, foi assim: a equipa de futsal do Sporting disputou este sábado um jogo com os Leões de Porto Salvo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e o jogo terminou com a vitória dos leões, por 6-1.

Fora de campo, mais concretamente, nas bancadas, foi assim: "Varandas, o que é que fazes aqui?"

Ao longo do jogo, as claques do Sporting visaram diretamente o presidente do clube, presente na bancada, entoando cânticos a criticar o seu trabalho.

No final da partida, os adeptos deslocaram-se mesmo para a bancada central do pavilhão (as claques normalmente estão no topo e não na central) e exigiram a Varandas que se demitisse.

O presidente do Sporting teve de ser escoltado pelas autoridades, ao sair do Pavilhão.