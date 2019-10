Hugo Viana dá a cara: "O que aconteceu com o Alverca deixou-nos envergonhados. Pedimos desculpa. Não pode voltar a acontecer"

Derrota com o Alverca, para a Taça de Portugal

"Os jogadores sabem da responsabilidade e exigência que é vestir a camisola do Sporting. O que aconteceu em Alverca, com todo o respeito pelo nosso adversário, deixou-nos envergonhados. Pedimos desculpa. Não pode voltar a acontecer. Os sentimentos da massa adepta são legítimos, todos compreendem. A reação tem de passar por uma vitória na quinta-feira."

Mau início de época

"É um facto que não começámos bem a época, acreditamos que este plantel tem mais qualidade do que o lugar que ocupa. A época não está perdida. Jamais. Acreditamos no Silas. Na Liga Europa a passagem aos 16 avos-de-final está dependente de nós. Na Taça da Liga não acontece o mesmo, mas esse objetivo é atingível. No campeonato só jogámos 1/5 dos jogos e falta disputar 81 pontos. Não temos a mínima dúvida de que vamos recuperar... Temos de o fazer! Na Taça de Portugal falhámos."

Silas

"Confiamos muito no trabalho de Silas, numa lógica de futuro, assim como confiamos no Leonel Pontes, que teve a missão de ficar com a equipa durante aquele período. Neste momento continuam os dois no Sporting e ambos a trabalharem uma lógica de complementaridade, no aproveitamento da nossa formação."

O mercado

"Tudo o que fizemos foi baseado e adaptado à realidade financeira do clube, não podemos esquecer de conde partimos. Não podemos ser demagógicos.

Consideramos que temos um plantel com qualidade e altamente competitivo. E fizemos tudo isto com um saldo positivo de 60 milhões de euros, entre compras e vendas.

Hoje temos na calha dois ou três jogadores dos sub-23 prontos a entrar na equipa principal.

Admito que foram cometidos erros. Um deles digo-o sem problemas: a não inscrição do Pedro Mendes que, recordo, foi uma decisão de Marcel Keizer. Devido ao momento e à pressão do tempo, o jogador não integrou a lista. Em janeiro, se Silas entender, será inscrito."

Reforços em janeiro?

"É falso que o Sporting necessite de 15 milhões de euros até janeiro. Obviamente, vamos estar atentos ao mercado de janeiro e, se houver uma boa oportunidade, quer de venda ou reajustamento, vamos analisar."