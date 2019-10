Empréstimo de Jesé custa €2 milhões, vendas de Raphinha e Thierry rendem €2 milhões a Deco e a Jorge Mendes

O Sporting enviou um documento à CMVM no qual especifica os termos dos negócios efetuados nesta última janela de transferências, na qual chegaram Luís Neto, Luciano Vietto, Valentin Rosier, Rafael Camacho, Eduardo Henrique (compra), Fernando Pedro, Jesé Rodríguez e Bolasie (empréstimo).

O destaque vai para o valor pago ao Paris-Saint Germain pelo empréstimo do extremo-avançado Jesé que o Sporting garante ter sido de 2 milhões de euros, com opção de compra no final da época. Pelos emprestados Bolasie e Fernando Pedro, que chegam do Everton e do Shakthar Donetsk, o clube de Alvalade não gastou um cêntimo, embora o congolês tenha direito a um bonús até 250 mil euros.

Quanto a compras: Luís Neto veio a custo zero do Zenit, com duas comissões associadas no valor de 200 mil euros cada com a empresa Team of Future, Vietto (ex-Valencia) chegou por 7,5 milhões e um bónus de 1,25 milhões e uma comissão anual de manutenção de 175 mil euros, Rosier (ex-Dijon) custou 5 milhões, Rafael Camacho (ex-Liverpool) outros tantos, mais um bónus até 2 milhões e uma comissão de 600 mil euros ao pai, Euclides; o Internacional de Porto Alegre recebeu 3 milhões por Eduardo e empresa Ardizoni Consultoria Eireli uma comissão de 300 mil.

Sobre as saídas, o Sporting revelou o seguinte: Jonathan Silva saiu por 2,7 milhões para o Leganés, Domingos Duarte por 3 milhões para o Granada (e um bónus até 1,5 milhões), Carlos Mané por 750 mil euros para o Rio Ave, Félix Correia por 3,5 milhões e um bónus de 12 milhões para o Manchester City, Iuri Medeiros por 2 milhões e um bónus de um milhão para o Nuremberga, Bas Dost por 7 milhões e um bónus de 500 mil para o Eintracht Frankfurt, Raphinha por 21 milhões para o Stade Rennais e Thierry Correia por 12 milhões para o Valencia - nestas duas últimas transações, as empresas D20 Sport (de Deco) e Gestifute (Jorge Mendes) receberam dois milhões cada.

Destaque, finalmente, para as saídas por rescisão unilateral no pós-ataque a Alcochete: Gelson Martins saiu para o Atlético de Madrid e houve um acordo para o pagamento de 22,5 milhões; Daniel Podence rumou ao Olympiacos por 7 milhões de euros - e uma comissão de 10% à Gestifute.