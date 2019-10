Vigilância especial à porta 5 no Sporting-Rosenborg

O braço de ferro entre o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e a claque Juventude Leonina está a ser seguido com muita atenção, e com alguma preocupação, pelas autoridades. Para o jogo desta quinta-feira à noite entre o Sporting e o Rosenborg, a contar para a Liga Europa, é mais do que certo que a segurança será reforçada no interior e no exterior do estádio Alvalade XXI.

O Expresso sabe que um dos locais alvo de atenção especial será a Porta 5, por onde entram todas as claques do clube: Juventude Leonina, Diretivo Ultra XXI e Torcida Verde.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).