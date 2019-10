As ideias, pelos vistos, vão ter que esperar mais um pouco

O que faz uma boa ideia, boa?

É senso comum termos a intenção que há por trás como referência. Se for boa, como o é, digamos, um jogador que, com a bola, pretende fixar o adversário num dois-para-um, a 20 metros da baliza, para passá-la quem está livre, a ideia será boa. Se teimar e quiser, à força toda, fintar quem tem à frente e em nada mais pensar, a ideia, fiel reflexo da intenção, será má.

Mas, depois, há a execução, que ilude jogadores apenas bons a acharem-se, e nós a achámo-los, muito bons. É a parte que confunde a lógica das ideias e intenções, porque, se o tal jogador casmurro no dois-para-um fintar o defesa, ainda ultrapassar o guarda-redes e, com pompa, criar e finalizar um golo, a circunstância bem executada torna boa a ideia que nasceu má.

Logo chegamos a Silas e ao confidente, sem vergonhas, que o treinador é. Sempre diz que controlar o jogo com a bola é a sua ideia para o Sporting, este Sporting, moribundo além-campo por guerras e quezílias sem fim, descontrolado lá dentro com bons futebolistas e alguns muito bons, a quem a recente narrativa diz faltar, ei-la, ideias de jogo que já poderíamos ver, palavra de Silas, contra o Rosenborg.

Este Rosenborg, que é quarto classificado do campeonato norueguês, sem vitórias há quatro tentativas, contido na pressão à posse de bola, simples e direto a atacar a baliza, pobre quando algum jogador é obrigado a resolver, sozinho, o que juntos não conseguem.

Tudo sinónimo de equipa acessível contra a qual, em meia hora, o Sporting até aparenta ter boas intenções e querer executá-las. A construção é assumida, no posicionamento, por Coates e Mathieu, com Acuña e Rosier a esticarem-se na largura, arrastando extremos e abrindo espaços ao centro, onde Wendel e Doumbia deixam-se ficar nas costas da primeira linha de pressão norueguesa, que não é alta e, portanto, os deixa a pedir passes à entrada do meio campo contrário.

As ideias parecem boas, os centrais conduzem a bola e fixam, os dois médios recebem e rodam, quem domina passes verticais, de costas, respeita o apoio dos jogadores de frente, que estão mais próximos que o costume. Tem os jogadores juntos, tenta avançar no campo a combustível de passes e combinações curtas.

Mesmo que tímidas, são compreensíveis: manter a equipa junta, o bloco compacto, os jogadores próximos, ter paciência na construção, projetar os laterais e tê-los a tocar, de preferência, apenas mais perto da área, atraindo adversários por dentro para encontrar espaço por fora. E Luiz Phellype e Vietto cabeceiam bolas cruzadas, Bruno Fernandes bate um à barra, de livre, e o argentino quase aproveita um atraso de bola nervoso.

Gualter Fatia/Getty

Nestas boas intenções executadas assim-assim era percetível, quase palpável, o receio de que a bonança duraria até ao primeiro tremelique. Neste Sporting, bastou uma transição defensiva mal feita, com a pressão desgarrada pós-perda a deixar o Rosenborg fugir até Mike Jensen, na área, estragar uma oportunidade com o primeiro toque, fiel divisório entre jogadores maus, razoáveis, bons, excelentes e incríveis.

Seguiu-se um acumular de episódios do velho Sporting, antigo em apenas algumas semanas, onde Renan respondeu com chutões às bolas que lhe chegaram, Coates levantou passes para as costas da linha norueguesa, mesmo sem pressão, Acuña cruzava um pouco de todo o lado e Bruno Fernandes entrou no seu modo todo-rematador, a disparar qualquer bola recebida a menos de 40 metros da baliza.

O Sporting das ideias novas durou até sentir o primeiro calafrio na espinha. As boas intenções fugiram para parte incerta, substituídas por execuções soltas de cruzamentos sem alvo aparente, remates do capitão porque sim e transições apressadas, como se o campo fossem brasas e não pedaços de relva.

Houve um golo atabalhoado de Bolasie, cabeceador de um balão caído na área, que ainda teve dois ressaltos antes de entrar na baliza, mais uns quantos remates do congolês e de Bruno Fernandes. Seria uma boa desculpa para a equipa regressar ao passado, acalmar-se, lembrar-se das ideias de Silas, assentar e, quem sabe, procurar uma pitada de confiança tendo a bola no pé.

Não, porque os jogadores, mais do que a equipa, seguiram presos ao remoinho de desorganização, com os defesas afastados entre si, os médios longe dos defesas e os atacantes partidos lá na frente. Um Sporting, enfim, com um bloco cheio de buracos entrelinhas, a acudir à mão cheia de jogadas em que o Rosenborg chegou à área de Renan, porque qualquer futebolista profissional, com tempo e espaço na bola, arranja forma de atacar a baliza dos outros.

Num canto e num cruzamento, tiveram oportunidades fáceis para marcar, falhadas pela execução que divide os razoáveis dos bons jogadores e, por conseguinte, ainda separa o Rosenborg do Sporting, esteja ele incapaz, ou não, de ser mais simpático com as ideias de Silas e executá-las para se aferir, de facto, se são boas.