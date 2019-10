Bruno Fernandes: "Quanto mais tempo tivermos a bola, mais confiança vamos ganhar"

O jogo e o futebol praticado

"Não foi uma vitória sofrida, principalmente na primeira parte estivemos sempre por cima do jogo, criámos as ocasiões mais flagrantes, não as conseguimos concretizar, mas, como é óbvio, o que conta no futebol é o golo. Na segunda parte, baixámos um bocadinho mais as linhas pelas intensidade do jogo. Mas, no global, a equipa fez um grande jogo."

A importância de ter a bola

"O futebol nem sempre tem de ser jogado rápido. Há momentos em que se tem de ter a bola. A nossa confiança, devido aos últimos resultados, obviamente, não é a maior. Quanto mais tempo tivermos a bola, mais confiança vamos ganhar e, circulando-a de um lado ao outro, vamos encontrar espaços mais cedo ou mais tarde. É um jogo de paciência, que é necessário neste momento para ganharmos confiança."

A ressaca da derrota em Alverca

"Não há feridas a lamber. A Taça de Portugal tem um sentimento especial para toda a gente, pelo ambiente que se vive no Jamor, ainda para mais para certos jogadores que aqui estão, por aquilo que vivemos. Claro que mexe connosco não estarmos presentes na Taça de Portugal. Mas hoje demos a resposta e isso é o mais importante."

As críticas nas bancadas

"Não somos surdos, nem cegos, mas são coisas que não nos dizem respeito. Não podemos comentar isso. Hoje tivemos o apoio de toda a gente, é sempre importante. Quanto mais gente vier ao estádio, melhor. Quanto melhor for o nosso futebol, mais gente vem ao estádio e o que nos compete é jogarmos melhor para que mais gente venha."