Emanuel Ferro: "Foi uma vitória arrancada a ferros"

A análise ao jogo

"Não podia ser algo que não esperámos, um jogo difícil, contra uma equipa competitiva. Conseguimos melhorar muitos aspetos que queremos para a equipa na forma de jogar. Foi uma vitória arrancada a ferros, uma vitóriua muito importante para nós.

"Ganhar é sempre importante. Jogar bem ou mal, às vezes, é um pouco subjetivo. Sabemos o que queremos da equipa, treinamos todos os dias, e sabemos o que esperar. As conquistas em termos de desempenho são importantes para nós e hoje foi muitas.

Temos falado muito de sistemas, as dinâmicas vão-se ajustando às necessidade de cada jogo e pensamos que os jogadores estão com cada vez mais afinidade às mesmas.

A expetativa é tentar melhorar e ser cada vez mais competente no que queremos, que é uma equipa equilibrado e dominadora. Somos profissionais do jogo, é isso que sabemos fazer, e temos de estar totalmente envolvidos no jogo."