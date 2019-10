Sporting envia notificação às claques para abandonarem sedes. Diretivo XXI já recebeu, Juve Leo ainda não

A direção do Sporting enviou duas notificações a cada uma das claques, contra as quais assumiu um diferendo público quando emitiu um comunicado a resolver o protocolo entre as partes, para que abandonassem as respetivas sedes. A notícia avançada pelo "Record" foi confirmada à Tribuna Expresso que sabe que o Diretivo XXI já recebeu a notificação, ao contrário da Juve Leo, que "ainda não a levantou".

Acabaram os bilhetes e não só: Sporting rescinde protocolos com as claques, “em virtude da escalada de violência e tentativas de agressões” Em comunicado, o Sporting anunciou que rescindiu os protocolos com a Juve Leo e com o Directivo, por alegar violência e incumprimento por parte dos membros de ambas. Ou seja, as claques deixam de ter bilhetes mais baratos e perdem os espaços que ocupavam nas bancadas de Alvalade, assim como a autorização para entrar com bandeiras e tarjas

Quando isso acontecer, a JL, tal como o Diretivo XXI, terá cinco dias para abandonar a emblemática Casinha, que fica do outro lado da estrada do estádio de José Alvalade, um espaço que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, mas que fonte do Sporting garante "ter sido cedido ao clube". Já o 'quartel-general' do Diretivo XXI está situado junto à Porta Maratona, bem dentro do estádio.

Isto representa o passo seguinte de Frederico Varandas rumo a um objetivo evidente: tentar esvaziar as claques mais poderosas de Alvalade que, segundo ele e companheiros de direção, prefere "insultar o presidente" a "apoiar a e equipa de futebol".

Recorde-se que, com a resolução do protocolo, ambas as claques perderam vastos privilégios, tais como como a compra de bilhetes a preços de desconto, o espaço nas bancadas e a possibilidade de entrarem com tarjas, bandeiras e de executarem coreografias.

No último jogo em Alvalade, contra o Rosenborg (1-0), para a Liga Europa, os dois grupos apresentaram-se menos exuberantes, apoiaram a equipa de futebol, mas, uma vez terminado o jogo, exibiram lenços brancos e ensaiaram cânticos contra Frederico Varandas.

Como resposta, os responsáveis do Sporting passaram o hino leonino no sistema de som do complexo com um volume em níveis pouco recomendáveis, para abafar a crítica cantada da bancada.

Definitivamente, instalou-se uma guerra civil em Alvalade.