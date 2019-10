Governo falou com Varandas “antes e depois” de tudo acontecer

No comunicado do Sporting que anunciou o fim do protocolo com a Juventude Leonina e o Diretivo XXI consta a seguinte frase: “Esta é uma questão muito séria, não exclusiva do Sporting Clube de Portugal, e que a partir de um certo momento tem de ser tratada pelo Estado português.” Ora, este parece ser o “momento”.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, diz ao Expresso que falou com Frederico Varandas “antes e depois” do comunicado.