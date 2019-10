Silas: “Uma grande parte do nosso trabalho tem sido a nível psicológico”

O treinador do Sporting acredita que o Vitória de Guimarães vai tentar fazer no domingo, em Alvalade, um jogo igual ao que fez com o Arsenal, antevendo uma partida difícil na oitava jornada da I Liga de futebol.

“O Vitória de Guimarães vem aqui tentar fazer um jogo similar ao que fez no estádio Emirates, mas, é como eu digo, nós também os conhecemos bem, tanto os jogadores como o treinador. É uma equipa recheada de bons valores. Quase nunca apresenta o mesmo ‘onze’ porque tem muitas soluções. Vai ser um dos jogos mais difíceis que temos nos próximos tempos”, disse Silas.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico dos ‘leões’ garantiu conhecer “muito bem o Vitória de Guimarães”, tal como “o seu treinador”, lembrando que já defrontou várias vezes os minhotos – “já perdi, já ganhei e já empatei”.

“O Vitória de Guimarães fez um grande jogo frente ao Arsenal [quinta-feira, para a Liga Europa], e não merecia ter perdido [2-3, depois de ter estado a vencer por 1-0 e 2-1]. Teve até mais remates do que o Arsenal, e estamos a falar de uma das melhores equipas da ‘Premier League’", lembrou o treinador do Sporting.

Questionado sobre o ambiente provocado pelas claques do Sporting durante os jogos, Silas escusou-se a responder, alegando que a sua presença na conferência de imprensa era para falar apenas de futebol.

Por outro lado, reconheceu que tem faltado tempo para trabalhar a equipa do Sporting em conjunto e que grande parte do trabalho realizado tem sido em termos psicológicos.

“Uma grande parte do nosso trabalho tem sido a nível psicológico, porque não temos tido tempo para trabalhar com a equipa toda. As vitórias são o melhor remédio para isso e nós, em quatro jogos, temos três vitórias”, disse.

Sob o comando de Silas, os ‘leões’ venceram Desportivo das Aves (1-0 fora), LASK (2-1 em casa) e Rosenborg (1-0 em casa), o primeiro jogo para o campeonato e os outros dois para a Liga Europa, e caíram da Taça de Portugal no reduto do Alverca (0-2), clube do terceiro escalão do futebol luso.

"Temos vindo a trabalhar pouco a pouco algumas coisas que queremos, e em que notamos melhorias, que eu acho que são muito importantes. Mas, no futebol, não podemos separar as coisas. Num jogador de futebol tudo é importante. O aspeto psicológico não é mais importante do que o tático, o tático não é mais importante do que o técnico, o aspeto técnico também não é mais importante do que o físico. São estes aspetos todos juntos que são importantes para um jogador e para uma equipa de futebol", disse.

Na conferencia de imprensa realizada na Academia do Sporting, em Alcochete, Silas admitiu ainda que o jovem Pedro Mendes - tal como outros jogadores da formação - vai voltar a ser chamado à equipa, independentemente de alguns erros que possa cometer e que são próprios dos jogadores menos experientes.

O Sporting, sétimo classificado, com 11 pontos, recebe no domingo, às 20:00, o Vitória de Guimarães, quarto, com 12, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.