Wendel despromovido aos sub-23 do Sporting por furar o recolher obrigatório

O futebolista brasileiro Wendel foi hoje castigado pelo Sporting com uma multa e uma "despromoção temporária" à equipa de futebol de sub-23, confirmou hoje à Lusa fonte oficial dos 'leões'.

"Confirmamos que o Wendel infringiu o regulamento disciplinar do Sporting. A equipa técnica, em consonância com a estrutura do futebol, decidiu aplicar uma sanção adequada à quebra desse regulamento que passa por uma multa e despromoção temporária à equipa de sub-23", disse a fonte.

No domingo, o médio brasileiro ficou de fora dos eleitos de Jorge Silas para a partida da oitava jornada da I Liga, frente ao Vitória de Guimarães (que o Sporting venceu por 3-1), após a qual o treinador abordou a sua ausência.

"O Wendel é um jogador que tem um potencial enorme, mas tem de perceber onde está. Nós queremos ajudá-lo a aproveitar esse potencial, mas tem de sair dele. Espero que o Wendel possa refletir nas ações dele, não foi uma opção técnica ou física", disse o treinador, depois do jogo.

