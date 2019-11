Há uma baixa de peso nos convocados do Sporting para o jogo com o Tondela

É uma baixa de peso para o próximo jogo do Sporting, domingo, em Tondela, a contar para a 10.ª jornada do campeonato. Jérémy Mathieu não está na lista de Silas, depois de três jogos consecutivos a atuar 90 minutos no eixo da defesa.

Numa lista em que Wendel continua de fora, destaque para o regresso do jovem Rodrigo Fernandes.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa

Defesas: Tiago Ilori, Ristovski, Coates, Luís Neto e Borja

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes e Doumbia

Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Jesé Rodríguez; Luiz Phellype e Bolasie