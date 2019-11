O novo capitão

A primeira derrota de Silas para o campeonato chegou numa chuvosa tarde de domingo nas Beiras, mas a chuva, aqui para nós, nada tem que ver com esta história. Porque a história do Tondela - Sporting conta-se com uma equipa da casa bem a defender e com qualidade a sair para o ataque, enquanto teve permissão para isso, e de uma equipa visitante com bola mas sem velocidade ou criatividade para criar perigo, num jogo que se arrastou languidamente para um mais que esperado nulo, até que Bruno Wilson decidir ir à área do Sporting e colocar a cabeça onde mais ninguém chegou, para fazer um golo que dá a primeira vitória em casa para o Tondela nesta temporada.

Uma vitória e um castigo para um Sporting que raramente teve cabeça para criar perigo, apesar de, a partir da meia-hora de jogo e depois de um arranque bastante equilibrado, ter sido dono e senhor da bola. Embora sem nunca saber exatamente o que fazer com ela.

Lento a sair e sem soluções sempre que chegava à área, a primeira parte do Sporting resumiu-se a uma jogada pela direita, com Bolasie e Ristovski a combinarem antes do macedónio cruzar para Miguel Luís, com espaço, rematar por cima.

PAULO NOVAIS/EPA

Na 2.ª parte, só de bola parada os leões conseguiram criar perigo, em dois livres diretos de Bruno Fernandes, num duelo particular com Cláudio Ramos em que o guardião do Tondela saiu sempre a ganhar, com duas imponentes defesas. Depois, um chorrilho de tentativas de colocar na área, onde às tantas também já não estava Luiz Phellype, substituído por Jesé, e um par de más decisões, e aí paradigmática parece ser a jogada aos 74’ de Vietto que, com vários companheiros na área e com todo o espaço para cruzar, resolveu um remate tão complicado quanto inconsequente.

A incapacidade de criar perigo, como sempre aconteceu, deu força ao adversário. Depois de passar quase toda a 2.ª parte a fechar (e com qualidade) os caminhos para a sua baliza, o Tondela acreditou nos últimos minutos tentou a sua sorte. E foi na sequência de um livre lateral, já aos 88’, que Bruno Wilson se superiorizou a Ristovski e rematou de cabeça colocado, fora do alcance de Renan. Ele que foi um autêntico capitão durante todo o jogo, fazendo jus ao apelido pesado que carrega e que é o do seu avô, Mário Wilson.

Excelente quando foi preciso defender, decisivo na hora de atacar, parece haver um novo capitão em potência. Formado no Sporting, agora a brilhar em Tondela. Para os leões, é possível que a derrota seja amarga, depois de tanto tempo em cima do adversário, mas para vencer é preciso mais que estar em cima.