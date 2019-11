Sem Mathieu há Ilori. Mas esta não é a única alteração no onze do Sporting

Ilori no lugar de Mathieu, Miguel Luís na vez de Eduardo e Bolasie a render Jesé: estas são as três alterações de Silas para o encontro do Sporting este domingo em casa do Tondela, face ao onze que venceu o Paços de Ferreira na quinta-feira.

De recordar que o treinador do Sporting não convocou o central francês, por gestão de esforço do jogador de 36 anos.

O Sporting vai jogar com: Renan, Ristovski, Ilori, Coates e Acuña; Doumbia, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

