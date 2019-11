Onze do Sporting: há novidades e há uma nova tática

Silas promoveu algumas entradas e uma presumível alteração tática para o jogo Rosenborg-Sporting, que deve jogar com três centrais, dois laterais subidos, dois médios de contenção, um médio criativo e dois avançados móveis.

O Sporting é segundo classificado do Grupo D, com seis pontos, menos um do que o PSV, mais dois do que o LASK e quatro do que o Rosenborg, que ainda não pontuou.

Onze do Sporting: Renan; Tiago Ilori, Coates e Luís Neto; Rosier, Eduardo, Doumbia, Borja; Bruno Fernandes, Vietto e Bolasie.