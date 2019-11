Alcochete: arguidos ameaçam quebrar código de silêncio e contar tudo

Quinhentos e cinquenta e dois dias depois do ataque à Academia de Alcochete, que provocou ferimentos graves em funcionários, técnicos e jogadores do Sporting, vai começar o julgamento dos 44 acusados de planearem e executarem a invasão. O Tribunal do Monsanto, construído em Lisboa de propósito para julgar os membros do grupo terrorista FP-25 de Abril, vai ser o palco de uma luta que se prevê intensa entre o Ministério Público (MP) e a defesa dos suspeitos.

A primeira sessão está marcada para 18 de novembro, e a juíza Sílvia Rosa Pires já reservou a sala grande do tribunal — onde Otelo Saraiva de Carvalho foi condenado a 15 anos de prisão pela autoria moral de uma série de atentados — para 24 sessões, pelo menos até 31 de janeiro de 2020.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos