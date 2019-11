Grupo Stromp defende prémio a Varandas: "A polémica é a 'outra face' da relevância dos prémios. E com isso o Grupo Stromp congratula-se"

Com polémica ou sem polémica, Frederico Varandas foi o "dirigente do ano" do universo Sporting, de acordo com os prémios atribuídos anualmente pelo Grupo Stromp.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira no site do clube, o Grupo Stromp anuncia os 41 prémios do ano, "14 por escolha do Grupo e mais 27 por inerência", e aproveita também para lamentar a polémica envolvida na atribuição dos galardões.

"O Grupo Stromp tem, naturalmente, conhecimento da especulação que se instalou à volta da atribuição dos Prémios STROMP deste ano. E lamenta essa polémica. Bem como as falsidades que foram propaladas, nomeadamente quanto a pretensos resultados de votações efectuadas no seio do Grupo", lê-se no texto do grupo, que reitera a sua independência perante a direção do clube.

"A polémica é, contudo e também, a 'outra face' da relevância e importância que os Prémios Stromp têm no seio do Universo do Sporting Clube de Portugal, com impacto em toda a vida desportiva portuguesa. E com isso o Grupo Stromp congratula-se", lê-se também.

Os 41 prémios atribuídos pelo Grupo Stromp

1. Prémios por escolha (14)

O atleta do ano Jorge Fonseca (judo)

A atleta do ano Fernanda Silva (voleibol)

Futebolista Bruno Fernandes (futebol)

Revelação Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal)

Academia Joelson Fernandes (futebol)

Técnico do ano Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo)

Seccionista João Alves (hóquei em patins)

Dedicação Nelson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)

Dirigente Frederico Varandas (presidente do Clube e da Sporting CP, SAD)

Saudade Rui Jordão (antigo futebolista, falecido em 18 de Outubro de 2019)

Especial Jorge Maria (funcionário do Clube)

2. Prémios por inerência (27)

2.1. Europeus (17)

EUROPEU: Equipa feminina atletismo corta-mato – Campeã da Europa

EUROPEU: Equipa feminina atletismo pista – Vice-campeã da Europa

EUROPEU: Equipa masculina atletismo corta-mato – Medalha de bronze

EUROPEU: Equipa masculina futsal – Vencedora da Champions League

EUROPEU: Equipa masculina de hóquei em patins – Vencedora da Champions League e da Taça Continental

EUROPEU: Equipa masculina de goalball – Bicampeã da Europa

EUROPEU: Equipa feminina de goalball – Campeã da Europa

EUROPEU: Equipa masculina de judo – Campeã da Europa

EUROPEU: Madjer, Belchior, Rui Coimbra e Tiago Petrony - futebol de praia – Campeões Europeus por Portugal

EUROPEU: Nuno Pereira - atletismo – Campeão Europeu 1500 m sub-20

EUROPEU: Wilsa Gomes - judo – Medalha de bronze no Campeonato da Europa sub-23 (-57 kg)

EUROPEU: Diogo Carvalho - ténis de mesa – Vice-campeão Europeu por Portugal

EUROPEU: João Soldado - ténis de mesa adaptado – Campeão da Europa IAADS ITTAD singulares, pares e pares mistos

EUROPEU: João Vaz - Natação adaptada – Campeão Europeu nos 200 m bruços e mais sete medalhas conquistadas, dois recordes europeus e cinco nacionais.

2.1. Mundiais (10)

MUNDIAL - Ângelo Girão - hóquei em patins - Campeão Mundial por Portugal

MUNDIAL - Diogo Ganchinho - ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

MUNDIAL - Diogo Abreu – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

MUNDIAL - Pedro Ferreira – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

MUNDIAL - João Vieira - atletismo – Vice-campeão Mundial 50 km marcha

MUNDIAL - Naide Gomes - atletismo – Medalha bronze salto em comprimento Campeonato Mundial 2009

MUNDIAL - André Santos – kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-63,5 kg)

MUNDIAL - Ricardo Fernandes - Kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-81 kg)

MUNDIAL - Carolina Duarte - atletismo – Vice-campeã Mundial 400 m - T13

MUNDIAL - Carolina Paim - atletismo – Medalha de bronze - 400 m - T20

O comunicado do Grupo Stromp, na íntegra

"O Grupo STROMP divulga neste momento os Prémios STROMP correspondentes ao ano de 2019.

São 41 prémios, 14 por escolha do Grupo e mais 27 por inerência, em função dos títulos Europeus e Mundiais que o SPORTING CLUBE DE PORTUGAL ou os seus atletas ao serviço de Portugal conquistaram no último ano, com especial enfoque na época passada.

Esses 27 títulos Europeus e Mundiais são a prova – se necessário fosse – da confirmação do SPORTING CLUBE DE PORTUGAL como a MAIOR POTÊNCIA DESPORTIVA de Portugal e uma das maiores da Europa e do Mundo!

O Grupo STROMP tem, naturalmente, conhecimento da especulação que se instalou à volta da atribuição dos Prémios STROMP deste ano. E lamenta essa polémica. Bem como as falsidades que foram propaladas, nomeadamente quanto a pretensos resultados de votações efectuadas no seio do Grupo.

A polémica é, contudo e também, a “outra face” da relevância e importância que os Prémios STROMP têm no seio do Universo do SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, com impacto em toda a vida desportiva portuguesa. E com isso o Grupo STROMP congratula-se.

O Grupo STROMP reitera a sua total independência perante os Órgãos Sociais do Clube, sejam os actuais, sejam todos os antecessores.

É um Grupo autónomo, independente, imune a pressões e a quaisquer “magistraturas de influência”.

Sempre assim foi, sempre assim será!

A história do Grupo STROMP assim o demonstra!

O Grupo STROMP reafirma – como resulta da composição dos seus membros – a sua pluralidade e heterogeneidade, com salutar reflexo na diferença de opiniões que existe no seu seio.

O Grupo STROMP mantém-se unido nas suas decisões, no respeito quer pelas opiniões individuais de cada um dos seus membros, quer pela solidariedade que todos os seus membros têm pelas decisões assumidas pelo Grupo, de acordo com as suas regras, a sua história de 57 anos de actividade e a democraticidade interna que sempre pautou e pautará a vida e a existência do Grupo.

Lisboa, 20 de Novembro de 2019

O GRUPO STROMP"