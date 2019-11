O SMS desaparecido que pode decidir Alcochete

“Amanhã, a Juventude Leonina vai à Academia.” “Amanhã?” “Sim, amanhã.” Foram estas as mensagens telefónicas enviadas por Bruno Jacinto, oficial de ligação do Sporting com os adeptos (OLA), a André Geraldes, então team manager dos leões, que provam que pelo menos um responsável do clube foi avisado da invasão da Juventude Leonina a Alcochete que provocou ferimentos em jogadores, técnicos e funcionários sportinguistas, incluindo o treinador Jorge Jesus.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos