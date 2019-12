Silas e (ainda) a derrota com o Gil: "Estive a rever o jogo e mudei a perceção que tinha: o nosso jogo não foi assim tão mau"

Bom histórico frente ao Moreirense

"A estatística não entra. Quando começar o jogo temos de fazer pela vida, ir à procura de golos. O Moreirense vai tentar o mesmo e o facto de termos ganho os jogos todos em casa não conta"

Riscos e erros

"Corremos riscos, a nossa forma de jogar é essa: meter muita gente na frente, tentar fazer golos, criar ocasiões de golo. Depois temos de ser mais assertivos na defesa. Os jogos que perdemos foram assim, controlámos o jogo todo e num ou outro erro atrás acabámos por perder o jogo"

Gil e Tondela

"Há erros que não podemos cometer. Contra o Moreirense será nós a controlar contra uma boa equipa. Mas não podemos cometer erros que cometemos contra o Gil e contra o Tondela, que acabam por mandar a estratégia toda por água abaixo"

Derrota com o Gil Vicente

"Estive a rever o jogo e mudei a perceção que tinha antes. Acho que fizemos muita coisa boa, mas tivemos dois erros individuais que ditaram o resultado. O nosso jogo não foi assim tão mau, mas a verdade é que um golo no último minuto muda muitas vezes a perceção do que é o jogo. Já fiz jogos em que joguei muito bem, levei um golo no último minuto e sai com a sensação de que não tínhamos feito um jogo tão bom e já fiz jogos em que levámos três ou quatro bolas nos postes, marcámos no final e sai toda a gente contente. Não foi assim tão mau como se diz, mas há erros que são maus e que não podemos cometer"

Acuña

"Não há nada para perdoar, a única coisa que o Acuña tem que fazer, para bem dele e do clube, é gerir de uma maneira superior as suas emoções. Tem 29 anos e ele próprio percebe que só se prejudica a ele, a nós e à seleção".

O intocável Bruno

"Temos qualidade individual, mas acho que só isso não chega. Temos que aumentar a competitividade interna. Todos têm que ter a perceção que aqui só há um jogador intocável, que é um fora de série. Há jogadores bons a quem queremos dar oportunidades, mas estamos à procura do tempo certo. Mas há algo que tenho a certeza: estamos muito melhor agora, temos evoluído. Temos de melhorar detalhes, mas estamos muito melhor".